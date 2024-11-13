Маркетплейсы: ключ к успеху вашего бизнеса
«Онлайн-площадки, в частности, маркетплейсы, занимают значительное место в жизни людей. По отдельным подсчетам, по состоянию на ноябрь 2024 года порядка 84% граждан пользуются услугами маркетплейсов», — заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Для предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ создан сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он помогает предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность.
Пользователи платформы проводят сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получают специальные выгодные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг.
«Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставляет доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получают специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В Ленинградской области Центр «Мой бизнес», который оказывает государственную поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», представляет новую услугу, направленную на помощь в размещении продукции и поддержке бизнеса на маркетплейсах.
В рамках этой государственной меры поддержки предприниматели Ленобласти смогут бесплатно получить:
консультацию и анализ специалистами личных кабинетов предпринимателей;
разработку стратегии продвижения товаров;
сопровождение деятельности на маркетплейсах: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет;
собственную маркетинговую стратегию продаж.
Зарегистрироваться на получение новой услуги и начать торговлю на маркетплейсах могут все предприниматели и самозанятые региона:
регистрация для ИП: https://clck.ru/3EJAVa
регистрация для юридических лиц: https://clck.ru/3EJAaC
регистрация для самозанятых: https://clck.ru/3ERGai
Используйте все преимущества, которые предоставляют маркетплейсы, для развития вашего бизнеса!