Маркетплейсы: ключ к успеху вашего бизнеса

Для предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ создан сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он помогает предпринимателям и самозанятым, занимающимся онлайн-торговлей и предоставлением услуг. Рассчитан и на тех, кто только начинает вести такую деятельность.

Пользователи платформы проводят сравнение через специальный фильтр условий по различным параметрам работы на площадках, получают специальные выгодные условия от маркетплейсов на продвижение своих услуг и оформление карточек товаров и услуг.

«Мы видим колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставляет доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ помимо этого получают специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Ленинградской области Центр «Мой бизнес», который оказывает государственную поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», представляет новую услугу, направленную на помощь в размещении продукции и поддержке бизнеса на маркетплейсах.

В рамках этой государственной меры поддержки предприниматели Ленобласти смогут бесплатно получить:

консультацию и анализ специалистами личных кабинетов предпринимателей;

разработку стратегии продвижения товаров;

сопровождение деятельности на маркетплейсах: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет;

собственную маркетинговую стратегию продаж.

Зарегистрироваться на получение новой услуги и начать торговлю на маркетплейсах могут все предприниматели и самозанятые региона:

регистрация для ИП: https://clck.ru/3EJAVa

регистрация для юридических лиц: https://clck.ru/3EJAaC

регистрация для самозанятых: https://clck.ru/3ERGai

Используйте все преимущества, которые предоставляют маркетплейсы, для развития вашего бизнеса!