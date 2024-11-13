Музей авиации: что тормозит развитие

Рабочая группа по координации действий участников проекта «Гатчинский музей истории военной авиации» была создана в 2021 году по распоряжению главы районной администрации. За эти годы музей заметно расширился, прирос экспонатами и снискал известность далеко за пределами Гатчинского района.

В этом году Гатчинский музей истории военной авиации выиграл грант правительства Ленобласти, в рамках которого должен сформировать входную зону: смонтировать стеклянный павильон, где будет размещаться касса, тренажеры и пост охраны. Сумма областного гранта составила 960 тысяч рублей. Собственные вложения – еще 3 млн рублей. В настоящее время площадка под павильон готова, подрядчик передаст павильон после 15 ноября 2024 года.

Успешно реализуется проект «Это снималось в кино». Так, самолет «Блерио-11» снимался в фильме «Столыпин», а после окончания съемок музею передали парадные ворота Первой императорской недели воздухоплавания (1910) и другие реквизиты. После съемок фильма «Авиатор» музей получил самолет «Фарман-4» (на таком летали в Гатчине Зверева, Галанчикова, Шаховская) и самолет «Спад». После съемок фильма «Литвяк» музею отдали реквизиты периода Великой Отечественной войны, включая трамвайный вагон и газетный киоск. Теперь посетители авиационного музея имеют возможность сфотографироваться на фоне этих объектов, посмотреть кино и ощутить себя участником истории.

Получила поддержку идея

аэрокосмического класса на базе строящейся школы в микрорайоне Аэродром. Прорабатывается инициатива включения посещения музея во внешкольные и учебные планы по предметам «История» и «Основы безопасности и защиты Родины».

В этот раз на заседании рабочей группы больше говорили не об успехах, а как ускорить развитие, чтобы эффективнее решать основные задачи, ради которых был создан авиационный музей: познавательные, воспитательные, патриотические, профориентационные.

- Поводом для срочного сбора стала публикация решения правительства Ленобласти о праздновании 100-летия региона в Гатчине. А для этого необходимо решить ряд вопросов, что позволит, используя существующий авиамузей, представить Гатчинский округ в более статусном виде – как туристический кластер историко-патриотического направления, – считает генеральный директор ООО «Гатчинский музей истории военной авиации» Геннадий Панев.

Своими силами, без привлечения бюджетных средств, музей подключил 150 кВт электроэнергии, заключил договор с Ленэнерго еще на 300 кВт для будущего второго павильона и аэротрубы. Подключился к городским сетям водоотведения и водообеспечения.

На повестке дня – строительство газовой котельной. Как рассказала Геннадий Панев, уже заключен договор на газоснабжение, получены техусловия, сформирован кадастровый план под газовую котельную, сделан ее проект, проработано с подрядчиками строительство котельной, подводящих сетей, установка газового оборудования и другие вопросы. Документы переданы в МФЦ, но нет согласования от комитета по строительству, так как нет подъездных дорог к участку.

О необходимости этой подъездной дороги, как поясняет Геннадий Панев, разговор ведется с 2020 года. Всегда находились причины, почему вопрос не решался. В результате музей уходит в зиму с электрическим отоплением (а это большие расходы!) и рискует потерять договор с газовщиками, так как техусловия даны до 2025 года.

Второй вопрос, адресованный администрации, касается участка под реконструкцию

ангара №2 – будущий выставочный павильон №2. Это часть руин, которые сейчас арендует музей. В этом павильоне, кроме экспозиции авиакосмической тематики, планируется обустройство входной зоны, кафе, сувенирного магазина, симуляторов и тренажеров, аттракционов, аэротрубы, а также проведение тематических мероприятий.

Но так получилось, что при формировании генплана именно этот участок попал в рекреационную зону, и реконструкция второго ангара невозможна, если не найти законного пути решения этого вопроса.

Тем не менее работы по созданию музейного комплекса продолжаются. Сейчас выполнен большой объем по реконструкции ангара №1 – будущего выставочного павильона №1. В связи с этим Геннадий Панев поднял вопрос о его выкупе: вполне логично, что арендатор хочет оформить руины ангара в собственность, прежде чем вкладывать деньги в масштабную реконструкцию, что приведет к удорожанию объекта. По планам уже к концу 2023 года это здание могло быть под крышей.

- На этапе запуска проекта предполагаемая стоимость выкупа руин ангара и земельного участка под ним составляла по экспертным оценкам 4,2 млн рублей, что закладывалось в расчет проекта авиамузея. А сейчас цена выкупа уже почти 20 млн рублей. Как будто мы будем строить на этом месте комфортное жилье или торговый центр. Понятно, что при такой цене выкупа бессмысленно восстанавливать такой дорогостоящий объект, как авиамузей, в период действия договора аренды. Пусть будет разумное обременение по целевому использованию, но цена выкупа должна быть меньше, – считает Геннадий Панев.

Участники заседания рабочей группы, в чью компетенцию входят поднятые вопросы, взялись поработать их и дать аргументированный ответ. Возможно, решения будут найдены, и тогда согласования по всем объектам и планам по внесению изменений в эти планы будут даны без задержек.

- Если все, что я рассказал, будет реализовано, если будут решены текущие вопросы, если согласующие органы постараются оказать содействие и помощь в реализации проекта, то имидж Гатчины значительно возрастет, в том числе как туристической столицы региона, где зарождалась военная авиация России, – уверен Геннадий Панев.

Татьяна Можаева