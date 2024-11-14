МУП ЖКХ Гатчины закрывает кассы

Если ваши родители, знакомые, пожилые соседи привыкли оплачивать квитанции в муниципальных кассах, подскажите, как им теперь действовать.

С 16 ноября закрываются две кассы по адресам в Гатчине – на улице Генерала Кныша, 4 и в Солнечном переулке, 6. Они работали шесть дней в неделю, включая субботу. 15 ноября в этих кассах последний короткий день, до 13 часов.

Почему закрываются муниципальные кассы?

Ранее кассы МУП «ЖКХ города Гатчины» были единственным местом приема коммунальных платежей, где отсутствовала комиссия. Теперь ситуация изменилась.

Как объяснил директор предприятия Максим Поздняк, с 1 июля 2024 года из-за вступления в действие закона об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг для пенсионеров и льготников поток плательщиков в муниципальных кассах сократился, так как основной массой плательщиков в этих кассах как раз и являются пенсионеры. Расчеты за минувшие четыре месяца показали, что содержание пунктов приема платежей стало обременительным для муниципального предприятия.

По-прежнему оплатить жилищно-коммунальные услуги можно в МУП «ЖКХ города Гатчины» по адресу: Гатчина, ул. Соборная, д.2А, вход со двора, второй этаж. Эта касса работает пять дней в неделю. Понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 16.45 (обед 13.00-14.00). Вторник и четверг – с 9.00 до 18.45 (обед 12.00-15.00).

Также оплатить жилищно-коммунальные услуги можно в личном кабинете абонента АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», в отделениях банков, через личный кабинет или мобильные приложения банков, в отделениях почты, через портал Госуслуг или мобильное приложения Госуслуги.Дом, в личном кабинете государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) или через другие платежные сервисы.

Татьяна Можаева