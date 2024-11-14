Решения найдены

Жители многоквартирных домов в Рождествено жаловались: то и дело нет горячей воды и отопления. Очередное отключение, по мнению селян, произошло из-за выхода из строя водонагревателя на котельной. И это не все: даже когда отопление работает, в отдельных домах холодно. Эта проблема давняя, годы идут, а качественного теплоснабжения нет. Людям приходится включать электрические обогреватели.

Людмила Нещадим 8 ноября лично проверила, как работает котельная в Рождествено. На мес-те встретилась с руководством и сотрудниками теплоснабжающей организации «Коммунальные системы Гатчинского района» и пообщалась с жителями Рождествено. Они сообщили: «Сегодня в квартирах тепло» и попросили обеспечить надежность теплоснабжения на весь отопительный период.

На своей странице в соцсети Людмила Нещадим так прокомментировала результаты рейда:

- После обращения граждан убедилась, что оба котла на котельной в работе, жители подтвердили, что в домах стало тепло – ситуация находится на контроле МУП «ЖКХ Сиверский» и «Коммунальных систем».

Еще один адрес в Рождествено, который пришлось посетить после обращения граждан –

дом №4 на улице Комсомольской. Здесь был произведен осмотр подвала (там стояла вода).

- В ближайшее время «Коммунальные системы Гатчинского района» будут менять ввод в дом холодного водоснабжения для избежания дальнейшего подтопления, – проинформировала глава администрации округа.

Также по обращению граждан участники объезда посмотрели путь, который преодолевают школьники и их родители от дома №1 по улице Рощинской в городе Гатчине до школы №12. Вопрос благоустройства дорожки планируют проработать в рамках подготовки комплексного плана ремонта прилегающей дворовой территории.

В деревне Романовка и.о. главы администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк показал 25 участков для многодетных семей, готовые к строительству домов. До их границ подведен газ, доступно технологическое подсоединение к электросетям, организован подъезд.

Для жителей поселка Верево актуален вопрос транспортной доступности нового микрорайона «Верево-сити». Рассматривается возможность организации отдельного маршрута или продление одного из существующих. Как сообщила Людмила Нещадим, в ближайшее время будет запланирована встреча с застройщиком, до конца ноября специалисты подготовят предложение по организации дорожного движения.

Татьяна Можаева