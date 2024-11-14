В Гатчине продолжается ремонт дорог

Плюсовая температура позволила дорожникам активно заниматься асфальтированием.

На улице Киргетова уже началось асфальтирование дорожного полотна. Также здесь будет отремонтирован тротуар по нечетной стороне улицы (по четной стороне работы были выполнены в прошлом году).

В Госпитальном переулке сегодня проводится замена бордюров, а асфальтирование запланировано на ближайшие дни.

Завершаются работы на улице Урицкого - до конца недели будет сделан тротуар и уложен асфальт.

Источник: пресс-служба администрации Гатчинского района