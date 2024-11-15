103 года Екатерины Бараблиной

Екатерина Павловна - яркий пример стойкости и трудолюбия, её жизнь тесно переплетена с историей нашей страны. Она родилась в 1921 году крестьянской семье. После школы поступила в техникум, который окончила летом 1941 года. Когда ее распределили на работу в колхоз в Новгородской области, по специальности – агрономом уже началась Великая Отечественная война. Всю войну Екатерина Павловна проработала в колхозе, вкладывая все свои силы в то, чтобы обеспечить страну продовольствием.

После войны Екатерина Павловна продолжила работать агрономом, чтобы восстановить уничтоженное хозяйство. В 1949 году вышла замуж и родила ребенка.

В 1955 году Екатерина Павловна начала работать на фабрике «Коммунар». 30 лет она отдала предприятию, занимая должности секретаря и казначея, внеся свой вклад в его развитие.

Екатерина Павловна никогда не теряла силу духа и веру в светлое будущее. Ее история — это история целого поколения, которое строило новую жизнь на развалинах войны.

Екатерина Павловна - Труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»

Желаем Вам крепкого здоровья, спокойствия и неиссякаемого оптимизма. Пусть каждый новый день будет согрет теплом и поддержкой родных и близких!