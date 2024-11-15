Детской художественной школе города Гатчины — 50 лет!

За 50 лет работы выпускниками Гатчинской ДХШ стало более тысячи человек. Для них художественная школа навсегда осталась местом, где они начали свое знакомство с искусством, чтобы потом уже навсегда впустить его в свою жизнь. Многие из выпускников ДХШ стали художниками, архитекторами, дизайнерами. Некоторые возвратились в ее стены уже как педагоги. Но даже те, кто не стал профессиональным художником, получили прививку хорошего вкуса на всю жизнь.

Сегодня в детской художественной школе города Гатчины обучается около двухсот ребят. Они учатся по предпрофессиональной программе, которая рассчитана на пять лет. Приходя сюда, дети быстро понимают: художественная школа – это не развлечение, а серьезный труд. В школе преподаются обязательные предметы академического направления: рисунок, живопись, композиция, скульптура и история искусств.

Гатчинской «художке» есть чем гордиться. Юные художники – постоянные участники городских и региональных выставок, обладатели президентского гранта и стипендиаты областного комитета по культуре. Школа дважды становилась победителем областного конкурса «Звезда культуры». На ее базе проходят курсы повышения квалификации для преподавателей школ искусств Ленинградской области.

В день рождения ДХШ в ее стенах собрались ученики и их родители, выпускники, преподаватели и друзья школы. Специально к этому событию в здании «художки» на «Аэродроме» открылась большая юбилейная выставка учебных и творческих работ мастерских преподавателей и их учеников.

Ведущие юбилейной программы Елена Айдынян и Анатолий Засидкевич предложили всем вместе нарисовать большой праздничный портрет школы, использовав как основу произведения классиков мировой живописи. А начали «оживление» этого портрета, конечно же, с истории школы.

Из прошлого к будущему

Каждая юбилейная дата – это возможность проследить путь из прошлого к будущему, вспомнить прекрасные и трудные времена, сравнить, поговорить о настоящем и, конечно же, наметить планы дальнейшего развития.

Официально детская художественная школа в Гатчине была создана в 1974 году, став одной из первых в Ленинградской области. Ее первым адресом стал... крайний кабинет на четвертом этаже Гатчинской школы №1. Основатель и первый педагог ДХШ Анатолий Матюк возглавлял ее более тридцати лет. Среди первых преподавателей школы – Владимир Монахов и Виталий Ким. Среди выпускников первого поколения – талантливые гатчинские художники Вадим Кинович и Геннадий Богданов.

На занятия в школу №1 приходили ребята со всего города, и маленький кабинет скоро уже не мог вместить всех желающих. Стали появляться другие помещения – квартиры, подвал ПТУ на улице Чехова. Знаковым для школы событием стало появление помещений на проспекте 25 Октября, где до сих пор проходят занятия и находится кабинет директора. В конце 1980-х – начале 1990-х годов для «художки» передали и другие «адреса», где она располагается по сей день - на улицах Карла Маркса, Коли Подрядчикова и Авиатриссы Зверевой. Созидающее дело Анатолия Матюка продолжили директора Виктор Каралкин и Марина Атаманюк.

Молодой художник-педагог Марина Атаманюк возглавила ДХШ города Гатчины 6 лет назад.

- Мы стараемся поддерживать прежние традиции, - говорит она. - Наша задача – стараться честно работать и развивать потенциал школы. Время идет, меняются педагогические стандарты, но люди, дети остаются, остаются основы, и наша задача – приумножить и сохранить то, что было, и то, что есть.

Учителя и наставники от искусства

Сейчас в художественной школе преподают 13 замечательных педагогов. Все они профессиональные художники. У каждого не только свой собственный почерк в искусстве, но и свой стиль преподавания, своя творческая атмосфера на занятиях. Это, конечно, отражается и в их педагогической практике.

Общепризнанными «патриархами» школы считаются Анатолий Засидкевич и Вадим Кинович, которые преподают здесь вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Анатолий Засидкевич – член Союза художников и Союза акварелистов России, участник одной из самых сильных творческих групп Санкт-Петербурга – товарищества «Акварельный класс». Вадим Кинович — не только прекрасный «классический» художник, но и талантливый иконописец.

Директор школы Марина Атаманюк – активная участница выставок разного уровня, участник творческого объединения «ART-Берег». Один из самых сложных предметов – лепку и скульптуру – ведет Антонина Кинович. Ольга Кадушкина – признанный мастер декоративного искусства. Ее фантазийные, очень глубокие работы никого не оставляют равнодушными. Евгения Измайлова – великолепный график, работающий в очень необычной и запоминающейся манере. Вот уже несколько лет преподает живопись в гатчинской «художке» ее выпускница, архитектор и акварелист Елизавета Гречухина.

Марина Фазанова – не только замечательный художник-акварелист, но и известный дизайнер-модельер, автор коллекций класса прет-а-порте. Семейный и творческий дуэт с ней составляет член Общества акварелистов Санкт-Петербург Дарья Рубцова.

Историю изобразительного искусства ведет почетный работник образования Российской Федерации Елена Айдынян, одна из самых первых учеников «художки», причем делает она это так увлекательно и творчески, что к ней на занятия собираются не только ученики из разных классов, но и педагоги.

Среди молодых педагогов – выпускница школы Анна Васильева, бывший ученик Марины Фазановой Алексей Михайлов, работы которого отличаются особенной вдумчивостью, тонкостью и философичностью. Иван Ковшов – талантливый график и акварелист, уже успевший выпустить из «художки» свой первый класс.

У гатчинской «художки» появится новый дом!

В день своего юбилея детская художественная школа города Гатчины по традиции получала теплые слова благодарности и замечательные подарки, щедро отдариваясь музыкальными выступлениями, творческими номерами и милыми презентами, выполненными руками своих учеников. Коллектив дизайнеров Марины Фазановой и Дарьи Рубцовой преподнес гостям праздника замечательный творческий подарок – авторскую коллекцию костюмов «Весна священная», посвященную 150-летию Николая Рериха. В роли моделей выступили участницы хореографического ансамбля «Каблучок» Пудомягского культурно-досугового центра.

От имени главы Гатчинского округа и совета депутатов педагогов, учеников и выпускников школы поздравила с юбилеем заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта и социальной политики Елена Суралёва. К поздравлениям присоединились управляющий делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя и председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова. Они вручили почетные грамоты и благодарности педагогам школы.

Почетные награды – нагрудные знаки «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» – были вручены заслуженным преподавателям школы Анатолию Засидкевичу, Вадиму Киновичу и Марине Фазановой.

Наталья Куделя вручила школе сертификат на приобретение технического оборудования. Но главным подарком для всех стало сообщение о том, что у детской художественной школы города Гатчины скоро появится новое просторное учебное здание.

Напомним, вопрос о едином собственном помещении для одной из лучших художественных школ Ленинградской области поднимался и активно обсуждался уже давно. Сейчас она занимает несколько разбросанных по всему городу небольших помещений в жилых домах. Практически у всех четырех филиалов есть проблемы коммунального характера, связанные именно с этой особенностью. И вот – долгожданная новость: город выделяет для школы большое и доб-

ротное помещение по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, 49б!

Как рассказала Наталья Куделя, речь идет о здании бывшей котельной, которое благодаря бывшему владельцу находится в прекрасном состоянии. На сегодняшний момент уже готов дизайн-проект, который предусматривает достройку третьего этажа, оборудование огромных окон, благоустройство прилегающей территории. В ближайшем будущем – оформление документов, регистрация и – строительство!

От всей души поздравляем детскую художественную школу города Гатчины с прекрасным юбилеем и желаем ей долгих лет процветания, бесконечного творчества, развития и талантливых учеников!

Юлия Лысанюк