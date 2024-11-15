Область переходит на единую медицинскую информационную систему

«В Ленинградской области стартовала реализация масштабного технологического проекта по переходу на единую медицинскую информационную систему. Это самый сложный ИТ-проект Ленинградской области, который реализуется в тесном сотрудничестве с комитетом здравоохранения региона и станет важным шагом для дальнейшего внедрения удобных цифровых медицинских сервисов как для врачей, так и жителей Ленинградской области», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник на тематическом круглом столе по цифровой трансформации здравоохранения в рамках форума «ИТ-диалог».

Проект предполагает, в частности, размещение единой базы данных в Центре обработки данных Ленинградской области, создание резервной схемы работы для непрерывного функционирования медицинских организаций. Это значительно упростит процесс ведения медицинских документов и оптимизирует взаимодействие между различными медицинскими организациями.

До конца 2024 года все медицинские организации Ленинградской области перейдут на единую медицинскую информационную систему (ЕМИС ЛО) в части функционала регистратуры и сервиса записи на прием к врачу. Весь функционал ЕМИС ЛО будет водится в эксплуатацию в течение 2025 года.

Для комфортного перехода на работу в новой системе запущен центр компетенций ЕМИС ЛО работников медицинских организаций на базе Всеволожской больницы.

Цифровые медицинские сервисы востребованы у жителей: 749,68 тыс. ленинградцев воспользовались сервисами личного кабинета «Моё здоровье» на портале Госуслуг за 9 месяцев 2024 года. Для сравнения: за весь 2023 год – 504,22 тыс. человек.

В медицинских учреждениях Ленинградской области активно внедряются цифровые сервисы, вводятся электронные медицинские карты, используются технологии искусственного интеллекта. Цифровизация сферы, во многом, стала возможна благодаря нацпроекту «Здравоохранение».