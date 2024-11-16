«Николай I. Пять штрихов к портрету»: новая просветительская программа ГМЗ «Гатчина»

Начало было положено в 2021 году, когда музей-заповедник «Гатчина» разработал программу «История одного человека», посвященную императору Павлу I. Эта программа в формате музейного урока прекрасно зарекомендовала себя в работе с очень непростой аудиторией – учениками 8-11-х классов, которых, как правило, обходят стороной создатели музейных образовательных программ.

- Это идея нашего директора Василия Юрьевича Панкратова, – рассказывает заведующая отделом музейной педагогики ГМЗ «Гатчина» Наталья Бабкина. – Мы решили сделать программу не просто для детей, а именно для старшеклассников. Их трудно привлечь в музей. Либо это должен быть проект-феерия, либо такой музей, в который тянет именно этот возраст. Нужно было придумать что-то интересное. Василий Юрьевич предложил не брать школьную программу и прописные истины из учебников, а посмотреть подробнее своим музейным взглядом на тех людей, о которых мы говорим в музее, которые во дворце жили, создавали его, преобразовывали, вложили в это свою душу.

Руководством музея было принято решение развивать успешный проект и следующий урок в музее посвятить сыну Павла I – государю-императору Николаю I. Он длится чуть дольше обычного школьного урока, так как ребята постоянно перемещаются по дворцу.

Первыми урок в музее «Николай I. Пять штрихов к портрету» посетили ученики 9-х классов Гатчинской школы№7, Гатчинской школы №12 «Центр образования», Сусанинской и Войсковицкой школ.

- Этот урок мы назвали «Пять штрихов к портрету», потому что полную информацию очень сложно уместить в такой маленький отрезок времени, – пояснила Наталья Бабкина. – Мы попытались структурировать жизнь Николая Павловича (который сам любил все структурировать), показав, как нам кажется, самое важное. Мы хотим, чтобы дети так же структурировано начали работать с литературой. Чтобы увидели, как важно уметь работать с разной информацией.

Личность Николая Павловича неразрывно связана с Гатчиной, ведь именно при нем определился облик города: его структура, границы, основные доминанты. В раннем детстве он проводил здесь лето, наслаждаясь сельской жизнью и возможностью видеть своих венценосных родителей в домашней обстановке. Юношеские годы он также провел в Гат-чинском дворце, изучая древние языки, математику, артиллерию, инженерную науку.

Получив в свое владение Гатчину по завещанию вдовствующей императрицы Марии Федоровны, император Николай I часто приезжал сюда во время летних маневров, навещая свою супругу и детей. Как профессиональный инженер, государь принял решение перестроить Гатчинский дворец: превратить его в комфортный для проживания дом, созданный по последнему слову техники. Благодаря императору Николаю I «рядовая» загородная императорская резиденция превратилась в «пригородный Эрмитаж» с уникальными интерьерами Готической и Китайской галерей, Арсенального зала, Мраморной лестницы; с обширными коллекциями живописи, восточного фарфора и других предметов декоративно-прикладного искусства.

Однако для большинства наших современников Гатчинский дворец ассоциируется исключительно с личностью Павла Петровича, а об императоре Николае I умалчивают. И что касается личности, большинство «осведомленных» людей скорее негативно относятся к николаевской эпохе, характеризуя государя как солдафона, жандарма Европы, бездушного тирана, который железной рукой подавлял все лучшее и прогрессивное. Можно ли так однозначно оценивать личность императора Николая I? Какова природа его поступков и действий? Справедливо ли описывать николаевскую эпоху, используя только черные краски? Принимая участие в уроке, во время погружения в николаевскую эпоху, изучая те или иные факты, участники программы не только рассматривают с разных сторон личность императора Николая I, но и стараются создать свой образ государя.

- При всей нашей любви или при непонимании некоторых действий и поступков Николая Павловича, мы стараемся быть отстраненными: не превозносить и не отзываться уничижительно. Сохранить спокойствие в преподнесении информации. А еще хочется попытаться сформировать у детей собственное мнение и показать, насколько важно его иметь, – говорит Наталья Бабкина.

В содержание урока намеренно не включили рассмотрение ключевых событий николаевского царствования, например, восстание декабристов, так как они достаточно подробно освещены в школьном курсе отечественной истории.

Главной задачей урока стало изучение личности императора, его увлечений, вкусов, пристрастий и их влияние на действия, решения и поступки государя. Он был представлен в повседневном быту, в семье, в окружении близких людей.

«Штрихи» к портрету – пять смысловых блоков. Во время урока дети переходят от столика к столику с набором предметов. Каждый столик является отправной точкой для начала разговора на определенную тему, предметы на нем становятся активными рассказчиками, трансляторами информации о николаевской эпохе, субъектами исследования. Уникальность урока заключается во взаимодействии с подлинными предметами эпохи, которые размещаются в музейном пространстве.

В разделе «Детство и юность» участникам урока предлагается рассмотреть предметы, которые связаны с наиболее важными этапами становления личности великого князя – детством и юностью. В фокусе внимания копия «Портрета Павла I с семьей», первые игрушки, окружавшие будущего императора, расписание его занятий, карты путешествий.

Смысловой блок «Золотой век культуры» посвящен русской культуре николаевской эпохи: времени расцвета отечественной литературы, архитектуры, живописи, музыки и, конечно, театра. Предлагаемый видеоряд позволит учащимся убедиться в многообразии культурного наследия царствования Николая Павловича и в том, что многие изучаемые в рамках школьной программы произведения были созданы в годы его правления.

Следующий штрих к портрету – «Любовь и семья». Очень редко в рамках школьной программы ведется разговор о семейных ценностях Николая I, его отношении к супруге и детям. Исследуя данный аспект, на уроке в музее идет разговор о традициях, которые появились при Николае Павловиче в семье государя и в обществе и существуют до сих пор. Например, украшение елки и обмен подарками на Рождество.

«Не благодаря, а вопреки» – о том, что необходимо было преодолеть Николаю I для внедрения в научно-техническую, политическую сферу жизни, чтобы Российская империя получила должное развитие. Например, строительство железных дорог, чиновничий аппарат, внедрение гражданского и придворного мундиров, промышленный переворот и внимание к техническим новинкам.

«Для себя» – самый маленький по количеству предметов стол. Школьника предлагают исследовать личные интересы монарха: увлечение рисованием, скромные гастрономические пристрастия, любовь к детям и братьям нашим меньшим.

В завершение урока каждому ученику предлагается примерить на себя роль художника, скульптора, архитектора или литератора и создать свой вербальный портрет императора Николая I, используя выразительные средства своей «профессии».

- Самое главное – этот урок объединяет очень многих. И не только внутри дворца. Мы объединяемся с Гатчиной и районом. Нас поддерживает гатчинская администрация, комитет образования, методическая служба. К нам приезжают школы. Это очень хорошая коллективная работа, – говорит Наталья Бабкина.

Программа завершится проведением творческого конкурса «Портрет Николая I». К участию в конкурсе допускаются ученики девятых классов, посетившие урок в музее «Николай I. Пять штрихов к портрету» в 2024 году. Номинации конкурса: рисунок, скульптура, литература, архитектура и медиапроект.

Прием конкурсных работ будет осуществляться 12-13 декабря 2024 года с 10:00 до 16:00. Работы участников конкурса, прошедшие во второй этап - защиту проектов, публикуются на официальной странице организаторов в социальной сети и на официальных сайтах организаторов.

Второй этап конкурса – защита проектов пройдет 18 декабря с 10:00 в Гатчинском дворце. Каждый участник, занявший призовое место, награждается дипломом и сертификатом на бесплатное посещение Гатчинского дворца во время проведения фестиваля «Новогодняя кутерьма в Гатчине» со 2 по 8 января 2025 года.

Татьяна Можаева