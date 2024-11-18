Баскетбол объединил лучших спортсменов Ленобласти

Первый день соревнований был испытанием для команд юношей. Пятнадцать школьных спортивных клубов, победителей муниципальных (районных) этапов стали участниками зрелищного турнира.

На торжественном открытии руководитель регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта Сергей Помулев зачитал приветственное письмо к участникам фестиваля от регионального координатора федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслава Комарова.

Вячеслав Комаров подчеркнул важность патриотического воспитания молодого поколения.

«Спортивная, здоровая, молодежь с истинными ценностями и патриотическим воспитанием - будущее России!», — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Юные спортсмены показали отличные навыки и командный дух. Игры были напряженными, с множеством ярких моментов и заброшенных мячей. Главная судейская коллегия отметила особенность этого турнира - дальние результативные броски, приносящие командам победы, а еще игроки «не баскетбольного» роста с поразительной скоростью проникающие через защиту соперников.

Самой зрелищной была финальная игра. Вот на табло зафиксирован результат, и определились победитель и призеры фестиваля:

1 место - школьный спортивный клуб «Святогор» школы №3 г. Всеволожска;

2 место - школьный спортивный клуб «Аэродром» Гатчинская школы №2;

3 место - школьный спортивный клуб «Надежда» школы №1 г. Пикалево, Бокситогорского района.

Второй день соревнований для команд девушек пройдет 20 ноября в ФОК «Арена» в Гатчине.

Партия «Единая Россия» придаёт особое значение популяризации спорта среди подрастающего поколения, приобщение населения к спорту, это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».