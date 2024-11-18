Экономика должна быть экономной: награды бережливым

национального проекта и вектор на будущее», организованная комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности совместно с Центром развития промышленности Ленинградской области, состоялась 15 ноября. Она собрала более ста предприятий 47 региона – участников нацпроекта «Производительность труда». Также среди гостей было более двух десятков представителей социальных и медицинских учреждений Ленинградской области, включая гатчинские.

На конференции подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в регионе, участники прошли тренинги на актуальные темы: «Личное влияние: технология и мастерство» и «Методы решения проблем».

Выступая перед собравшимися, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что «…внедрение «бережливых практик» дает результат везде – будь это сокращение записи приема к врачу или увеличение скорости загрузки угля в областных портах. В Ленобласти в нацпроекте «Производительность труда» уже сотня участников, их выручка – это пятая часть всего ВРП».

- Для бизнеса выгода от участия в проекте – это сокращение производственных затрат и инвестиции сэкономленных средств в расширение мощностей и новые рабочие места. Для области – каждый вложенный в производительность рубль возвращается троекратно налогами. Результат нашей работы виден и из столицы: ленинградский опыт масштабирования «бережливых» практик на социальную сферу востребован в регионах, поэтому, несмотря на трансформацию нацпроекта, отраслевая подкомиссия Госсовета России под моим руководством продолжает работу, – заключил глава региона.

По итогам реализации нацпроекта «Производительность труда» награды получили 12 областных предприятий-передовиков «бережливости», а также семеро представителей социальной сферы, внедряющих инструменты бережливого производства.

В числе награжденных – сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы. За добросовестный труд и активное участие в приоритетном проекте «Внедрение практик бережливого производства в организациях социальной сферы» благодарностью губернатора Ленинградской области отмечены заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Дымнич и врач-методист Елена Светличная.

Зампред комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева вручила благодарность заместителю главы Гатчинской администрации по экономике Галине Никифоровой. Гатчинский округ активно участвует в национальном проекте «Производительность труда» – на сегодняшний день в него вступило 15 предприятий, в том числе НПК «Приматек», Завод высотных конструкций, Гатчинский комбикормовый завод, «Петрополимер», агрокомплекс «Оредеж», завод «Буревестник», «Галактика» и другие; еще два предприятия подали документы на вступление в проект.

Напомним, что Ленинградская область вошла в нацпроект «Производительность труда» в 2020 году. Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе РФ. На предприятиях-участниках эксперты реализуют бесплатные и полностью субсидируемые государством 6-месячные проекты по устранению неэффективности производственного процесса, обучают сотрудников методам повышения производительности труда и создают индивидуальные решения по росту производительности за счет устранения всех видов потерь.

Екатерина Дзюба