Китайские «жемчужины» снова засияли в Гатчине

Напомним, 2024 и 2025 годы объявлены перекрестными Годами культуры России и Китая. В октябре Китайской Народной Республике исполнилось 75 лет. Также в этом году мы отмечаем 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между КНР и РФ. «Китайские» выставки из собрания Игоря Смирнова приурочены к этим ярким юбилеям.

В выставочном зале на первом этаже «Купринки» представлена экспозиция «Божество шелка» – картины с традиционными изображениями, вышитые шелком. На втором этаже библиотеки можно увидеть изделия из фарфора, керамики, красного лака. Эта экспозиция названа «Белое золото Китая» – так европейцы в XVI-XVII веках называли китайский фарфор.

Обе выставки будут открыты до 29 ноября.

Также в библиотеке им. А.И. Куприна проходит очередной историко-культурный лекторий Игоря Смирнова, посвященный истории Китая. Следующая встреча в лектории состоится 21 ноября, в 18.00.