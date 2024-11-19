Тот, кто часто бывает на концертах в Гатчинском городском Доме культуры, знает: когда на сцену выходят ансамбли «Перезвон» и «Коляды», начинается настоящее пиршество души. Такие встречи запоминаются надолго. И, конечно, возникает желание раскрыть секрет коллективов, которым удается обратить время вспять, возвращая нас к нашим глубинным корням и источникам.

Участники ансамблей так и назвали свой юбилейный концерт – «Большой секрет для маленькой компании». Хотя на самом деле, компания в этот вечер в Доме культуры собралась очень большая: зал был полон, но самое главное – среди зрителей было много детей. И это неудивительно, ведь большая часть участников ансамблей – дети и подростки, юноши и девушки.

Раскрывать свои секреты коллективы «Коляды» и «Перезвон» начали со своей историей. Оказывается, все началось с нескольких инструментов, которые нашел в 1980-х годах в Гатчинском Доме культуры его тогдашний художественный руководитель Виталий Веселов.

Найдя гусли, Виталий Николаевич зажегся идеей собрать ансамбль гусляров в Доме культуры. Для этого пригласили Ольгу Сухляеву, которая играла в ансамбле гусляров в Ленинграде. Ольга Леонидовна взяла на себя руководство новым коллективом в Гатчине, и в 1989 году новый фольклорный ансамбль уже зазвучал. На тот момент в Доме культуры уже был ансамбль «Коляды», которым руководила Татьяна Евгеньевна Маркова, и музыканты стали пробовать что-то делать вместе.

Общая любовь педагогов к русскому фольклору положила начало крепкой дружбе, которая продолжается и по сей день. «Перезвон» и «Коляды» буквально стали двумя половинками единого целого, но у них есть и определенные различия.

В репертуар ансамбля гусляров «Перезвон» входят инструментальные пьесы и старинные песни различных областей России. В ансамбле звучат не только гусли. Здесь собран целый арсенал традиционных инструментов, среди которых есть и оркестровые народные, и настоящие фольклорные – гусли и балалайки, свирели и жалейки, колесная лира и волынка. Ансамблем «Перезвон» руководят Ольга Леонидовна Сухляева и Ольга Алексеевна Данилова, концертмейстер Виталий Веселов.

В основе репертуара ансамбля «Коляды» – музыкальный фольклор Ленинградской области и всего Северо-Запада. Изучают здесь и традиции других областей России. На репетициях дети и взрослые поют, пляшут, играют в народные игры. Участники ансамбля узнают о старинных обычаях, традициях нашего народа. А желающие могут научиться азам игры на народных инструментах. В разное время ансамблем «Коляды» руководили Дмитрий Борисович Цуварев и Лидия Васильевна Румянцева. Сейчас во главе коллектива – молодой музыкант-педагог Ксения Олеговна Зимина, концертмейстер – Михаил Константинович Зимин.

Дети в фольклорных коллективах занимаются с четырех лет. Все они изначально проходят путь от освоения традиционной культуры к игре на инструментах. Ребята изучают традиционную культуру по календарным народным праздникам, по детскому фольклору, начиная от пестушек, колыбельных и так далее.

Много лет назад деятельностью коллектива «Коляды» заинтересовался директор гимназии им. К.Д. Ушинского Александр Николаевич Сергеев. И учителя стали приводить на занятия детей целыми классами. Например, учительница начальных классов Елена Ивановна Рыжкова приводит сюда уже пятое или шестое поколение своих учеников.

Кто-то из воспитанников коллективов остается с ними и после окончания начальной школы. Заниматься могут сразу несколько поколений – играют дети, играют мамы, причем дети иногда обгоняют мам. Все знания и умения до сих пор бережно передаются педагогами по цепочке – из поколения в поколение. Конечно, маленькие «гусляры» рано или поздно взрослеют и уходят в разные сферы жизни. Но что-то все-таки обязательно уносят с собой – то, что не позволяет им разорвать тонкую, но очень важную связь со своими корнями.

Кто-то уходит, кто-то остается, а кто-то и возвращается, но уже в качестве профессионала, как, например, Ксения Зимина. После школы Ксения поступила в консерваторию, где изучала музыкологию и народную культуру. Диплом писала по теме «Гатчинская свадьба». Кстати, очень красивую реконструкцию этого свадебного обряда, созданную с помощью архивных документов, представили на юбилейном концерте в Доме культуры. В Гатчину Ксения решила вернуться, потому что именно здесь, в ансамблях «Перезвон» и «Коляды», почувствовала и узнала настоящий фольклор, сохранившийся дух достоверной, традиционной культуры.

Народные ансамбли «Перезвон» и «Коляды» – лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, как российских, так и международных. География их творческих путешествий впечатляет: Греция, Италия, Франция, Бельгия, Польша, Финляндия, Словакия, Черногория, Македония, Прибалтика. Всегда и везде наших фольклористов встречали очень хорошо и радушно. Как признаются руководители ансамблей, добиться таких успехов было бы сложно, если бы не всесторонняя многолетняя поддержка руководства Гатчинского Дома культуры, которая продолжается и по сей день. Но главное, конечно, даже не результаты конкурсов, а любовь к детям и к своему делу.

В этот праздничный вечер на большую сцену Дома культуры выходили участники обоих коллективов: малыши, школьники, взрослые и даже целые семьи. Артисты исполняли инструментальные пьесы на гуслях, гармони, жалейках и ударных инструментах, фольклорные песни и танцы. А народные костюмы и завораживающее живое исполнение погрузили зрителей в уникальный и удивительный мир народной культуры. Вместе с юбилярами гостей праздника радовали участники студии актерского мастерства «Контакт», театра-студии «За углом», фольклорных ансамблей «Топотушки» и «Зоренька», танцевального клуба «Эльдорадо», хореографической студии «Серебряное озеро».

Руководителям и участникам коллективов «Коляды» и «Перезвон» были вручены грамоты от Дома народного творчества, а также объявлены благодарности от руководителей Гатчинского округа и районного комитета по культуре и туризму.

В этот вечер прямо со сцены была объявлена радостная новость: руководитель ансамбля гусляров «Перезвон» Ольга Сухляева получила престижную премию «Звезда культуры» Ленинградской области. Поздравляем от всей души!

Юлия Лысанюк