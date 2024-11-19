В Приоратском парке открылись беличьи столовые

В реализации проекта «Спасем белок вместе» помогали комитет образования и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Гатчинского округа. Сами домики для белочек мастерили воспитанники детского сада № 8 и их родители.

Место для кормушек было определено вдоль Филькиного озера. Развешивать беличьи домики собрались дети, педагоги, родители, волонтеры «Движения Первых» и почетные гости. Сделать все правильно, красиво и добротно помогали сотрудники парка. Когда домики заняли свои, места ребята насыпали в них специальные угощения для белочек.

Напомним, что подкармливать пушистых обитателей парка в холодное время года нужно, но только соблюдая правила подкормки. Например, можно давать белкам сырые семечки подсолнуха и тыквы, половинки грецких орехов в скорлупе и неочищенные кедровые орехи, фундук. Из овощей и фруктов разрешены морковь, яблоки и груши. А вот угощать белок хлебом, булочками и прочими мучными изделиями не стоит. Также под запретом миндаль, арахис, другие жареные и соленые орехи и семечки, цитрусовые, сладости, чипсы, корма для других животных.

Чтобы белки не болели, были сыты и довольны – будем кормить их правильно!

Татьяна Можаева