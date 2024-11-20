Где в Гатчине отключат холодную воду 21 ноября
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по замене задвижки 21 ноября 2024 с 09:00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Рощинская, д. 18, 18А, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
ул. Русинова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
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