Гатчинский учитель стал победителем регионального этапа конкурса Знание.Лектор

Продолжат конкурсную борьбу учитель математики и обществознания Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского Виктор Иванов, воспитатель Кудровского центра образования № 2 Диана Ушакова, педагог дополнительного образования, редактор МИЦ «Известия» Северо-Запад, Телеканал «78» Ольга Фигура, главный специалист отдела общего и дошкольного образования комитета образования администрации Выборгского района Ольга Оникова, главный специалист Аппарата совета депутатов Муринского городского поселения Алина Байбакова.

«Конкурс Знание.Лектор – это про людей, про улыбки и невероятную обратную связь. Если бы не приняла участие в проекте, я бы никогда не узнала, что тема моих лекций настолько востребована в регионе. Я обрела уверенность в своих силах и познакомилась с замечательными людьми. А еще смогла систематизировать и упаковать свои знания, чтобы в будущем они могли пригодиться моим коллегам и школьникам», – поделилась своими эмоциями Ольга Фигура.

Всего в списке победителей регионального этапа – 48 представителей Северо-Западного федерального округа. С 25 ноября по 5 декабря конкурсантам предстоит прочитать авторские лекции в онлайн-формате перед Экспертным советом. В него вошли представители органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества.