Мошенникам все возрасты покорны?

В УМВД России по Гатчинскому району 16 ноября поступило заявление от 88-летней жительницы Аэродрома. Тремя днями ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании «Росэнергосбыт» и предложил бесплатно поменять счетчики. Поверив доброхоту, пенсионерка стала скачивать какие-то приложения на смартфон. Затем поступил звонок с другого номера, и ей сказали, что ее личный кабинет «Госуслуг» взломан, и мошенники завладели ее данными и берут кредиты. Для безопасности сбережений необходимо снять все деньги и передать курьеру, который отвезет их в Пенсионный фонд.

Дама отправилась в торговый центр на Пушкинском шоссе, 15 на такси, которое ей вызвал мошенник, где под руководством неизвестного сняла в банкомате 430 тысяч рублей и вернулась с ними домой. После этого ей вновь позвонил неизвестный и велел положить деньги в коробку и отдать курьеру. Во второй половине дня она вышла из подъезда, подошла к белой машине с номером «036» на борту и положила на заднее сидение коробку с деньгами. Водитель уехал.

В тот же день в полицию обратился 61-летний житель Гатчины, который, поверив сказкам по телефону, перевел мошенникам 550 тысяч рублей через банкомат на улице Генерала Кныша.

Полмиллиона добровольно отправила преступникам и 23-летняя жительница Коммунара посредством приложения Mir Pay.

В Сиверский отдел полиции 12 ноября обратилась 36-летняя жительница Рождествено, работающая директором магазина. Ее обманули от имени медицинской организации: позвонила незнакомая женщина, представилась сотрудницей ОМС и сказала, что надо получить новый полис медицинского страхования. Для этого необходимо подтвердить код, который придет в сообщении на телефон. Потерпевшая продиктовала код, после чего не смогла зайти в свой личный кабинет на «Госуслугах». Далее в мессенджере «Телеграм» ей пришло сообщение следующего содержания: «Если вы не можете войти в свои «Госуслуги», позвоните на номер поддержки: 8-495-… в 16-00 этого же числа».

По указанному номеру ответила «представительница «Госуслуг». Она сообщила, что заявка принята, и с заявителем свяжутся. Минут через пятнадцать поступил звонок, и мужской голос объявил, что он лично будет заниматься проблемой заявителя, а чтобы сберечь денежные средства, надо перевести их на безопасный счет, номер которого он выслал в сообщении.

Рассказы про «безопасный счет» и перевод денег не насторожили потерпевшую: она тут же перевела на указанный номер телефона все деньги, которые были на счету – 490 тысяч рублей. Деньги канули, дама обратилась в полицию.

Особо уязвимая категория – дети, поглощенные играми в Сети. Под предлогом покупки каких-либо опций у них могут вытянуть родительские деньги и весьма немаленькие. 12 ноября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В полицию обратилась мама девочки, которую в мессенджере «Телеграм» ввели в заблуждение и путем злоупотребления доверием, под предлогом покупки скинов в игре убедили перевести 233 тысячи рублей. Злоумышленники завладели деньгами, и на этом игры закончились.

Но больше всех пострадал 30-летний житель Гатчины, сумма его материального ущерба и степень доверчивости впечатляют. 12 ноября следователь следственного управления УМВД России по Гатчинскому району возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере. Молодому человеку позвонил некто и, представившись сотрудником «Госуслуг», под видом перевода денежных средств на безопасный счет похитил принадлежащие потерпевшему 4 млн 976 тысяч рублей. Будучи введенным в заблуждение, 30-летний мужчина самостоятельно перевел мошенникам почти пять миллионов рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.