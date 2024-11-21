Награды многодетным отцам и матерям

В числе награжденных - жители Гатчинского округа: мать пятерых дочерей Анна Звонарева, Елена Пеус, воспитывающая восьмерых детей, а также Алексей Шапкин - отец 11 детей.

- Благополучие взрослых и детей, жителей Ленинградской области должно оставаться в приоритете у правительства региона и у местных властей. В этом году из бюджета Ленобласти на поддержку семей выделено 15 млрд рублей. А на следующий год мы уже предложили депутатам утвердить программу в 17 млрд рублей. Это и прямая помощь, и поддержка, и обеспечение транспортом, это и земельные участки, и многое-многое другое, - сказал глава Александр Юрьевич.

Всем награжденным знаком отличия Ленобласти «Слава Матери» и «Отцовская доблесть» предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.