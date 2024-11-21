Школьники Ленинградской области познакомились с технологиями магазина приложений на «Уроке цифры» от VK

В Ленинградской области с 5 по 24 ноября проходит новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK, в рамках которого школьники знакомятся с актуальными технологиями и востребованными IT-профессиями на примере российского магазина приложений RuStore.

Школьники смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения, и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

Пройти «Урок цифры» в онлайн-формате могут школьники с 1 по 11 класс на сайте проекта урокцифры.рф/store. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

«Ленинградская область уже шестой год поддерживает проект «Урок цифры». Вместе с экспертами ИТ-компаний мы помогаем школьникам разобраться в тонкостях создания и внедрения цифровых сервисов, рассказываем о перспективных специальностях. Уверен, что такие занятия помогут ребятам повысить уровень цифровой грамотности и определиться с будущей профессией», — комментирует Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.

«Образовательный проект ”Урок цифры” помогает знакомить школьников со всей страны с современными цифровыми технологиями и профессиями. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и интерактивным, но и полезным для них в будущем. В этом году участники урока от VK узнают, как устроен магазин приложений RuStore и какие специалисты работают над его развитием. Знания, полученные на уроке, пригодятся ребятам в будущем — они позволят увереннее взаимодействовать с цифровыми сервисами, а кому-то, возможно, даже помогут задуматься о создании собственного приложения», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области, комитета образования Ленинградской области и Гатчинского ЦИТ.