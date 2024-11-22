Областной фестиваль по баскетболу: команды девушек продолжают турнирную борьбу

Эстафету первого дня у команд юношей приняли 14 команд девушек, победителей муниципальных (районных) этапов. Количество команд школьных спортивных клубов, прибывших на областной этап, это показатель популярности баскетбола в общеобразовательных организациях.

«Спортивная, здоровая, молодежь с истинными ценностями и патриотическим воспитанием - будущее России!», — отметил региональный координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Упорную борьбу, зрелищные игры и стойкий характер показали девушки на баскетбольной площадке ФОК «Арена». Каждая команда во время групповых игр демонстрировала сплоченность и стремление к победе.

Финальная игра между Кингисеппским и Тосненским районами оказалась очень упорной, что подтвердил минимальный разрыв в счете 1:4. Тосненцы сумели включить характер и испытали вкус победы.

По итогам областного фестиваля:

1 место - ШСК «Лидер» гимназии №2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова, Тосненский район;

2 место - ШСК «Юность» Кингисеппской школы №3, Кингисеппский район;

3 место - ШСК «Олимпиец» школы №4 г. Пикалёво им. А.П. Румянцева, Бокситогорский район.

Спортивное воспитание учит работать в команде, развивает выносливость и настойчивость, спорт учит бороться за свои цели, преодолевать трудности и стремиться к победам. Именно эти навыки помогут нашим детям достичь успеха в любой сфере жизни, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».