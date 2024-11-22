В Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе на ул. Карла Маркса, д. 73, 23 ноября 2024 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса, д. 62, 64, 66, 67, 69, 73, 73а, 75, 77,
ул. 7-я Армия, д. 15а.
25 ноября 2024 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:
г. Гатчина:
ул. Радищева, д. 9, 24, 26, 26а, 28, 30а,
ул. Володарского, д. 23, 23а,25а, 25б, 26, 27 (д/с №18).
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