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В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе на ул. Карла Маркса, д. 73, 23 ноября 2024 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса, д. 62, 64, 66, 67, 69, 73, 73а, 75, 77,

ул. 7-я Армия, д. 15а.

 

25 ноября 2024 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

г. Гатчина:

ул. Радищева, д. 9, 24, 26, 26а, 28, 30а,

ул. Володарского, д. 23, 23а,25а, 25б, 26, 27 (д/с №18).