В Гатчине отключат холодную воду

В четверг, 21 ноября, в Гатчине, на базе Центра социальной защиты населения, открылся первый в Ленинградской области Гражданский центр укомплектования. В режиме «одного окна» здесь будет оказана всесторонняя помощь тем, кто планирует поступать на военную службу по контракту.