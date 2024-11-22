В Гатчине открыт Гражданский центр укомплектования

Участие в открытии Гражданского центра укомплектования приняли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин, председатель областного комитета по социальной защите Анастасия Толмачева и руководитель фонда «Ленинградский рубеж» Виталий Будников.

Александр Дрозденко оценил работу нового центра, пообщался с сотрудниками и будущими контрактниками.

Рабочая задача центра — содействие военному комиссариату региона по отбору граждан для поступления на военную службу в Вооруженных силах РФ, обеспечение оперативных и согласованных действий органов исполнительной власти Ленинградской области, фонда помощи «Ленинградский рубеж» и организаций, задействованных в процедуре укомплектования.

Первый в 47-м регионе Гражданский центр укомплектования открылся в Гатчине в тестовом режиме 1 ноября. Режим «одного окна» позволяет будущим военнослужащим узнать все условия и подробности контракта, быстро и удобно подготовить все необходимые документы для его заключения. Здесь дадут исчерпывающую консультацию по всему пакету социальных услуг, который действует в Ленинградской области. Работает юридическое бюро, в котором оказывается необходимая юридическая помощь, включая решение вопросов с непогашенными долгами.

В новом центре также работают представители Гатчинской КМБ и военнослужащие пункта отбора на контракт. Поэтому обратившийся может быстро пройти медицинскую комиссию, сдать необходимые анализы, после чего последуют оформление контракта и направление в воинские части.

- Основная задача этого Центра - показать тем, кто принял решение заключить контракт и защищать нашу страну, что Ленинградская область не просто полностью их поддерживает, но будет сопровождать весь период, пока они будут находиться в зоне специальной военной операции, - отметил губернатор. - И, что немаловажно, ребята должны чувствовать нашу заботу. В то время, когда они будут там, мы через комитет социальной защиты, через военкомат, через волонтерские организации будем поддерживать их семьи, чтобы они знали - здесь с их родными и близкими все будет в порядке.

На момент визита губернатора в Гражданском центре укомплектования уже ожидали своей очереди около двадцати ленинградцев, готовых заключить контракт и выполнить свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Некоторые из них уже принимали участие в СВО.

Боец Илья с позывным «Физрук» пришел в Гражданский центр укомплектования подписывать уже второй контракт. Он поделился с будущими бойцами и журналистами своим опытом прохождения боевой службы и реабилитации после ранения.

Илья ушел на СВО добровольцем в 2023 году. При выполнении боевой задачи получил тяжелое ранение обеих ног.

- Ребята сработали прекрасно, - рассказал боец. - Меня быстро доставили в санчасть, там оказали помощь. После этого я был направлен в госпиталь. Благодаря врачам обе ноги спасли — я могу ходить и снова собираюсь на фронт.

После возвращения из госпиталя Илья обратился в фонд «Защитники Отечества» в Гатчине, где ему оказали всестороннюю поддержку и помощь в оформлении документов и необходимых выплат. В этом активно содействовали и администрация Гатчинского района, и команда губернатора Александра Дрозденко.

- Все работают очень слаженно, всегда идут навстречу, - говорит Илья. - Каждый из тех, с кем я встречался, умеет слушать и слышать. И тогда приходит понимание, что тыл работает на сто процентов. Очень важно знать, что у тебя защищен тыл, команда прекрасно работает здесь, с твоей семьей. Я убываю на фронт в полной уверенности, что дома все будет хорошо.

Работу Гражданского центра укомплектования Илья оценивает высоко.

- Такой центр был просто необходим и открылся вовремя, - считает он. - Во-первых, здесь можно задавать любой вопрос и получать подробный квалифицированный ответ. Здесь все расскажут, все объяснят буквально на пальцах. К тому же в наше время все постоянно меняется, постоянно приходит новая информация, добавляются какие-то льготы, и все это должно быть доступно, информативно и достоверно.

Как рассказал военком Игорь Янин, начиная с 1 ноября, в первый Гражданский центр укомплектования обратилось уже около 150 потенциальных контрактников. Причем, для заключения контракта в Гатчину приезжают и жители других городов и даже других регионов. Иногородние без проблем решают все вопросы, включая медицинские. Всестороннюю помощь приезжим оказывает и администрация Гатчинского округа.

Гражданский центр укомплектования Ленинградской области работает по адресу: город Гатчина, ул. Чехова, 14А.

Юлия Лысанюк