Какие книги сегодня выбирают подростки

Знак «Нравится детям Ленинградской области» учрежден детьми для награждения лучших новых подростковых книг. Эта награда присуждается книгам, вышедшим в текущем или предыдущем году, путем открытого голосования детей и подростков - жителей Ленинградской области. В декабре Ленинградская областная детская библиотека проводит открытое интернет-голосование и присуждает знак «Нравится детям Ленинградской области» десяти лучшим книгам года, собрав отзывы всех детских библиотек области.

Выбор наших гатчинских читателей в этом году достаточно разнообразен по тематике и жанрам. Реальные истории, приключения, сказки, фэнтези, детективные истории – среди прочитанных книг наших подростков. Вот книги, которые выбрали наши читатели:

Ольга Лукас «Прочь из чёрной дыры». – М.: Нигма, 2023

Для тех, кто не любит читать длинные отзывы, сразу напишу: эту книгу должен прочитать каждый! Причем не только ребенок или подросток, но и взрослый. Ведь абсолютно каждый узнает себя или в главной героине, или в ее родителях.

Эта история про всех нас. Абсолютно каждый человек в своей жизни чего-то пугался. Вике мешает жить страх при виде собак. Она обычная девочка, такая же, как я или мои одноклассницы. Однажды с ней произошел неприятный случай, изменивший ее жизнь. В лесу на нее натравили овчарку, после этого случая она стала панически бояться собак. И стала … проваливаться в черную дыру, в другое время и пространство.

Жить со страхом девочке было очень тяжело, самые близкие люди ее не понимали. Мама жалела Вику. А отец был грубым и жестоким, считал, что дочка их позорит. И бабушка считала, что Вика сама виновата.

Как часто взрослые нам не верят, утверждают, что такого не может быть, испугалась - что тут страшного. А ведь в эти моменты нам так нужна поддержка, чтобы мы не стеснялись, не боялись поделиться переживаниями. Если не поделиться ими, они останутся внутри и будут мучить нас. Вот о чем эта история!

Мне понравилась книга своей идеей и подачей. Написана простым языком, будто сама Вика сидит рядом и рассказывает свою историю.

Наталья, 6 класс

Т. Март «Поэтка». - М.: Комасгид, 2024

Недавно я прочитала книгу Татьяны Март под названием «Поэтка». Эта книга всё время вызывала ощущение новизны. Впечатление о ней очень хорошее! Подростки (девочки), прочитав эту книгу, точно узнают в ней себя, пусть не во всем, но узнают. Например, я тоже пишу стихи, тоже переживала развод родителей, тоже в прошлом году победила на школьной олимпиаде и, как Даша, красила волосы (только я в фиолетовый цвет!)

Все события в повести написаны хорошим слогом, поэтому очень приятно читать.

Вероника, 8 класс

Е.Мурашова, Н.Майорова «Понаехали тут». - М.: Самокат, 2023

В первую очередь, я хочу сказать спасибо Екатерине Мурашовой и Наталье Майоровой за книгу «Понаехали тут». Она произвела на меня очень глубокое впечатление и заставила задуматься о течении жизни в нашем временном промежутке.

Истории Юнгсу, Эгинор, Анели и других ребят звучат так реалистично и в то же время просто, что кажутся записанными с рассказов очевидцев разных исторических эпох. Случайно проскакивает шальная мысль: «А действительно ли машину времени до сих пор никто не изобрел?» Приятным дополнением является наличие интересных фактов и толкования исторических терминов, преподнесенных в легкой для восприятия форме.

Благодаря данной книге я смогла почувствовать себя живым кусочком истории. Важно, что в книге читателю показывают: все люди равны. Друг к другу следует проявлять любовь, понимание и уважение.

Мария, 9 класс

С. Лаврова «Деревья слышат тебя». - М.: Нигма, 2023

Мне понравилась сказка Светланы Лавровой «Деревья слышат тебя». Простой парень Димка попал в прошлое и в страну, где вместо людей деревья. Эти деревья боялись заразиться омелой, поэтому с Димки сняли одежду и пропарили. И Димку вымыли в бане. Но Димка бежал из этой страны, притворившись веником. Это было смешно. Потом его чуть не поймали, потому что деревянная ложка, которой он ел кашу, была шпионкой и выдала его деревьям. Димку спасли сосны с Янтарного Берега. Они обманули те деревья. Сказали, что человеческий саженец засыпало песком.

Это веселая и смешная сказка. Советую всем прочитать.

Настя, 6 класс

Т. Золотарева «Конверт с желанием». - М.: Аквилегия-М, 2023

Больше всего мне запомнились главные герои повести «Конверт с желанием»: Миша и Коля Овечкин. Миша понравился своей находчивостью, а Коля тем, как он смог себя изменить, стать уверенным в себе человеком. Самый яркий момент в произведении, по моему мнению, — это распустившаяся для Миши снежинка на дереве желаний. Когда читаешь, то до последнего не веришь, что желание Миши не осуществится, но все же я не ожидал такого конца.

Мне эта книга понравилась. Вся она пронизана волшебством Нового года. А в реальном мире порой так хочется сказки!

Герман, 5 класс

М. Хоф «Ложечник». - М.: Самокат, 2023

Книгу «Ложечник» написала писательница Марьолейн Хоф. Я впервые узнал об этой нидерландской писательнице благодаря книге. Это очень интересная книга с захватывающим сюжетом и читается легко, на одном дыхании. Мне понравились приключения Яниса. Он вырезал красивые ложки и менял их на еду. Спал, укрывшись одеялом из кроличьих шкур. Искал своего деда Фрида, который его воспитывал, только Фрид оказался не родным.

Давид, 6 класс

А. Егоров «Ненавижу физкультуру». - М.: Нигма, 2023

Я прочитала книгу-сборник А. Егорова «Ненавижу физкультуру». Её главные герои, школьники Максим Белкин и Тимур Астахов, постоянно выкручиваются из разных ситуаций. Больше всего мне понравился рассказ «Обратный человек». В нем рассказывается о том, как Макс и Тим в очередной раз задумали эксперимент – делать всё наоборот. Сначала был диктант-наоборот, левой рукой написанный Тимом. Потом эксперимент продолжился на физкультуре, где Тим решил пробежать стометровку задом наперед и упал, ударившись головой. Друзей отпустили домой. По дороге они чуть не попали в аварию, когда Тим хотел перейти дорогу на красный свет. После всех этих ситуаций друзья решили закончить с экспериментами.

Рассказы в этом сборнике очень веселые, смешные и поучительные. И красивые иллюстрации.

Глафира, 6 класс.

О. Лукас «Алена на чердаке». - М.: Нигма, 2024

Прочитайте книгу «Алёна на чердаке». Её написала Ольга Лукас. Интересно было, как девочки отмечали день рождения на даче без родителей. Одежда всякая, парики, макияж. Будто всё понарошку, а потом нашли труп Алёны в луже крови. Все под подозрением и ищут маньяка-убийцу. Но в конце все прояснилось, а Алена оказалась живой, а кровь – томатный соус.

В этой книге все было не просто. Лучшие подружки поссорились. Это детективная история, а я очень люблю детективы.

Александра, 7 класс

Н. Крупенина «Сломанное время». - М.: Розовый жираф, 2022

Это фантастика. У всех людей есть смешные прозвища. Тёма – Злой кабык. Мама – Разбойница. В Городе людьми управляют машины. Когда сломалась главная машина, машина времени, то из одной части города в другую нельзя было попасть. И взрослые не смогли починить эту машину.

Книга очень интересная, особенно меня в ней привлекает, что подростки, без помощи взрослых, спасают мир.

Андрей, 6 класс

Читайте и голосуйте за лучшие книги 2024 года!

Сотрудники детской библиотеки

Фото: Ленинградская областная детская библиотека