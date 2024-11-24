Желаю маме «хорошей мечты и любви навсегда»
В преддверии Дня матери мы спросили у воспитанников детского сада № 52 города Гатчины про их мамочек, и вот какие ответы получили:
Какая твоя мама?
«Добренькая» - София, 4 года
«Красивая, у нее губы накрашены» - Ева, 4 года
«Лучшая» - Аксиния, 5 л
«Любимая» - Лёня, 5 лет
«Милая» - Матвей, 5 лет
«Взрослая» - Максим, 5 л
«Большая» - Алиса, 5 лет
«Ласковая» - Софи, 6 лет
Что твоя мама любит делать больше всего на свете?
«Полы мыть» - Арина, 4 года
«Работать» - Варя, 4 года
«Играть и обниматься с папой и со мной» - Лиза, 4 года
«Конечно же, ничего не делать» - Илья, 4 года
«В гости ходить» - Стефан, 5 лет
«Вязать» - Аксиния, 5 лет
«Пить кофе» - Милана, 5 лет
«В телефоне сидеть и в телевизоре» - Алиса, 5 лет
«Учиться» - Максим, 5 лет
«Обнимать меня» - Аня, 6 лет
«Пылесосить» - Софи, 6 лет
Что твоя мама делает лучше всех?
«Чинит куколку или машинку» - Ева, 4 года
«Леденцы и мармелад» - Лиза, 4 года
«За мной ухаживает и подметает» - Маша, 4 года
«Убирает игрушки» - Ульяна, 4 года
«Чистит зубы» - Максим, 5 лет
«Красит ногти» - Милана, 5 лет
«Занимается со мной» - Никита, 6 лет
«Заплетает мне волосы» - Дарина, 6 лет
«Поделки» - Вероника, 6 лет
«Вяжет и рисует» - Саша, 6 лет
Очень много ребят сказали, что мама очень хорошо готовит!
Что бы ты хотел(а) подарить своей маме?
«Куколку» - Ева, 4 года
«Ещё один телефон» - Макар, 4 года
«Сердечко» - Семён, 4 года
«Портрет» - Тим, 4 года
«Новые нитки» - Аксиния, 5 лет
«Ромашки» - Алиса, 5 лет
«IPhone 15 Pro Max» - Семён, 5 лет
«Кольцо toys» - Милана, 6 лет
«Веер» - София, 6 лет
«Браслет дружбы» - Вероника, 6 лет
Очень много ребят ответили, что подарили бы маме много цветов и подарков.
Что бы ты пожелал(а) своей маме?
«Приятного аппетита» - Ева, 4 года
«Хорошей мечты и любви навсегда» - Лиза, 4 года
«Быть хорошей» - Денис, 5 лет
«Эликсир вечной жизни» - Саша, 6 лет
А еще ребята желали своим мамам здоровья, счастья, любви, добра, чтобы все у них получалось, чтобы они были веселыми, радостными, всегда любили своих деток, жили хорошо и долго.
Подготовила Екатерина Суралёва
Фото freepik.com