Желаю маме «хорошей мечты и любви навсегда»

Какая твоя мама?

«Добренькая» - София, 4 года

«Красивая, у нее губы накрашены» - Ева, 4 года

«Лучшая» - Аксиния, 5 л

«Любимая» - Лёня, 5 лет

«Милая» - Матвей, 5 лет

«Взрослая» - Максим, 5 л

«Большая» - Алиса, 5 лет

«Ласковая» - Софи, 6 лет

Что твоя мама любит делать больше всего на свете?

«Полы мыть» - Арина, 4 года

«Работать» - Варя, 4 года

«Играть и обниматься с папой и со мной» - Лиза, 4 года

«Конечно же, ничего не делать» - Илья, 4 года

«В гости ходить» - Стефан, 5 лет

«Вязать» - Аксиния, 5 лет

«Пить кофе» - Милана, 5 лет

«В телефоне сидеть и в телевизоре» - Алиса, 5 лет

«Учиться» - Максим, 5 лет

«Обнимать меня» - Аня, 6 лет

«Пылесосить» - Софи, 6 лет

Что твоя мама делает лучше всех?

«Чинит куколку или машинку» - Ева, 4 года

«Леденцы и мармелад» - Лиза, 4 года

«За мной ухаживает и подметает» - Маша, 4 года

«Убирает игрушки» - Ульяна, 4 года

«Чистит зубы» - Максим, 5 лет

«Красит ногти» - Милана, 5 лет

«Занимается со мной» - Никита, 6 лет

«Заплетает мне волосы» - Дарина, 6 лет

«Поделки» - Вероника, 6 лет

«Вяжет и рисует» - Саша, 6 лет

Очень много ребят сказали, что мама очень хорошо готовит!

Что бы ты хотел(а) подарить своей маме?

«Куколку» - Ева, 4 года

«Ещё один телефон» - Макар, 4 года

«Сердечко» - Семён, 4 года

«Портрет» - Тим, 4 года

«Новые нитки» - Аксиния, 5 лет

«Ромашки» - Алиса, 5 лет

«IPhone 15 Pro Max» - Семён, 5 лет

«Кольцо toys» - Милана, 6 лет

«Веер» - София, 6 лет

«Браслет дружбы» - Вероника, 6 лет

Очень много ребят ответили, что подарили бы маме много цветов и подарков.

Что бы ты пожелал(а) своей маме?

«Приятного аппетита» - Ева, 4 года

«Хорошей мечты и любви навсегда» - Лиза, 4 года

«Быть хорошей» - Денис, 5 лет

«Эликсир вечной жизни» - Саша, 6 лет

А еще ребята желали своим мамам здоровья, счастья, любви, добра, чтобы все у них получалось, чтобы они были веселыми, радостными, всегда любили своих деток, жили хорошо и долго.

Подготовила Екатерина Суралёва

Фото freepik.com