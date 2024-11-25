Елена Тааме: «Как Гатчина стала площадкой для внедрения инноваций в методике преподавания английского»

Почти четверть века в деле

Я основала «Диалог» как языковые курсы в далеком 2003 году. Сейчас очень любопытно отследить развитие нашей школы через года, когда уже можно оглянуться назад и оценить, где мы начинали и куда пришли. Буквально недавно перебирала фотографии и вырезки из газет той поры: прошло больше 20 лет, сменилась целая эпоха. Но, как ни странно, задач и интереснейших вызовов становится только больше!

Мы начинали с двух классов, где я работала «за себя и за того парня»: и преподавателем, и администратором, и даже уборщицей. А сейчас доросли до исследовательского многопрофильного центра с отлаженными бизнес-процессами. Теперь занимаемся научной работой и создаем собственные образовательные продукты, которые пользуются спросом далеко за пределами Гатчины.

Чем живет школа сейчас?

Сейчас сместились акценты, и для взрослых людей изучение иностранных языков, в частности английского, ушло с пика популярности, так как стали меньше путешествовать за рубеж. Но, тем не менее, это направление продолжает быть востребованным. У нас работают группы со всеми уровнями английского языка для взрослых – от начального до продвинутого. Также наши взрослые студенты и гости центра с удовольствием посещают разговорный клуб, где можно пообщаться на английском, посмеяться и получить заряд хорошего настроения.

Для детей актуальность изучения английского совершенно не снижается. Как раз в этом сегменте мы и стали известны за пределами Гатчины. Расскажу почему!

Мне всегда хотелось довести процесс преподавания до идеала – чтобы студенты быстро запоминали, хорошо говорили, отлично читали и писали.

Поэтому наша школа с момента основания была своего рода исследовательским полигоном, где мы с моей замечательной командой оттачивали мастерство обучения английскому быстро и качественно, основываясь на природе работы нашего мозга. Учились применять для этой цели мнемотехники – приемы, которые помогают нам запомнить информацию с помощью ассоциаций.

Логическим продолжением этих изысканий в 2014 году стало то, что мы углубились в абсолютно новое для нас направление – работа одновременно с обоими полушариями мозга. Но не с визуальными образами, как мы делали раньше, а с кинестетическими: то есть, с движениями. И это стало новой точкой отсчета.

Как мы двигались к федеральному успеху

Как я уже сказала, в 2014 году я и мои соратники стали экспериментировать с кинестетической мнемотехникой. Причем не просто в формате, когда движениями показываются отдельные слова, а на уровне грамматики и построения текстов. Моя гипотеза была такая: речевой образ из левого полушария связывается с двигательным образом из правого полушария с помощью ряда определенных упражнений. Таким образом создаются прочные нейронные связи, материал запоминается лучше и легче, и также проще перевести его из кратковременной в долговременную память.

Экспериментировали мы на группах всех возрастов – от дошколят до взрослых. Поэтому у нас на данный момент широчайшая выборка результатов.

И здесь нас подстерегало первое разочарование – не все взрослые студенты положительно отреагировали на нововведение… Кто-то стеснялся, кому-то наша техника в том объеме, в котором мы с энтузиазмом начали ее применять, не помогала, а, наоборот, мешала. Хотя было много и таких учеников, кто остался в полном восторге от полученных навыков и скорости запоминания.

В результате я сдалась, и со взрослыми и подростками мы задействуем кинестетику в усеченном варианте и ровно в той дозировке, которая «прописана» в каждой учебной ситуации. Ведь с этой категорией учащихся прекрасно работают и визуальные мнемоники.

Но зато с дошкольниками и младшими школьниками это был настоящий успех! Наши дошколята САМИ строили сложные предложения, с легкостью начинали говорить и общаться.

В 2020 году во время ковидного локдауна родился мой пятый «ребенок» – курс «Английский с Дариной и Олегом», где я применила все наши наработки в этой области. Мы записывали его на даче в полевых условиях. Я снимала свои презентации с объяснением материала, а также видео, как работают мои дети – Дарина и Олег. И потом делилась ими с другими мамочками. В общем, учили английский все вместе в режиме реального времени. И это было так зажигательно, так весело и так интересно, что процесс продолжился и после нашего вынужденного «заключения». И идет до сих пор, так как я продолжаю совершенствовать курс и доводить его до идеала.

Также в конце 2020 года мое детище получило первое место в номинации «Лучший образовательный проект 2020 года» на региональном уровне. Вскоре вышел репортаж по Первому каналу. И с этого момента мы начали внедрять курс «Английский с Дариной и Олегом» в «Диалоге».

А далее началось его развитие за пределами нашего города.

В 2022 году курсом заинтересовалась корпорация «Эрудит» – самая крупная сеть частных детских садиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И сейчас обучение деток по нашему курсу идет на 18 площадках. Говорят даже трехлетние пупсики!

С этого учебного года мы вышли на федеральный уровень: по «Дарине», так ласково называют этот курс учителя, занимается частная школа Rittel School в Екатеринбурге, частная школа и курсы английского «Перспектива» в Череповце, а также курсы иностранных языков «Benedict School» в Новосибирске!

Кстати, наши преподаватели из «Диалога» работают также и методистами в других городах. Они помогают коллегам осваивать методику MnemoTeach и внедрять в свой учебный процесс различные мнемоники. Ну и, конечно, учить деток по нашему курсу «Английский с Дариной и Олегом».

Чем уникален наш подход к обучению

Самое главное преимущество состоит в том, что благодаря нашей технологии обучения, говорят все: сильные, слабые, талантливые и не очень, быстрые и медленные, и даже детки с особенностями в развитии.

Важно отметить, что в случае пропусков или болезни дети не отстают от программы, так как всегда есть возможность дома посмотреть видео с презентацией пропущенной темы и видео с отработкой материала с носителем языка.

Еще одна отличительная черта курса, позволяющая сразу снять языковой барьер, – запись видео с домашним заданием после каждого урока на примере Дарины и Олега. Поэтому все наши дети говорят!

Да, мы записываем много видео. И да, наш курс подразумевает, что нужно поработать. Нельзя добиться хороших результатов без усилий.

Но у меня есть одна тайна, почему дети на это согласны: основной мнемоник, на который мы очень рассчитываем, – это эндорфин! Это когда весело, задорно, интересно, смешно! И, главное, не скучно. Наш курс и наш подход – именно такие.

Поэтому практически все наши детки и родители втягиваются в процесс, и он не вызывает дискомфорта или недовольства. Наоборот, через некоторое время, когда количество переходит в качество, появляется чувство удовлетворения и успешности как у детей, так и у родителей. И, что очень важно, у преподавателей.

Английский 65+: зачем мы это делаем?

Именно изыскания в вопросе как же нам лучше использовать физиологию работы нашего мозга, благодаря которым выросла методика MnemoTeach и появился курс «Английский с Дариной и Олегом», послужили толчком к формированию новой гипотезы. Это курс для людей 65+ и то, что в этом возрасте с небольшой поправкой отлично сработают все те механизмы, которые мы задействуем с дошкольниками и младшими школьниками.

В этом возрасте самое главное – тренировать мозг и не давать ему «засыпать». Поэтому нашей основной целью, помимо изучения английского языка, которое в этом случае идет скорее как бонус, является активизация работы мозга и образование новых нейронных связей.

Кинестетическая методика и межполушарная гимнастика должны помочь нашим родителям долго сохранять ясность ума и хорошую память. Сейчас мы запустили экспериментальную группу, к концу года оценим результаты и расскажем, что получилось. Вполне возможно, что и это направление станет востребованным как в Гатчине, так и в других городах!

Работы много, она интересная и благодарная. Мы рады помогать нашим большим и маленьким студентам и делать их жизнь ярче.