Международный органный фестиваль в Гатчине

В пятницу, 22 ноября, в церкви Святого Николая на пр. 25 Октября состоялось открытие фестиваля «Поющие трубы». Здесь собрались любители и ценители живой музыки. С программой «От барокко до современности» их встретили лауреаты международных конкурсов - солист Карельской государственной филармонии Александр Новосёлов и петербургский музыкант Николай Ковалевич. Они представили необычный дуэт – орган и балалайку.

В исполнении Александра Новосёлова и Николая Ковалевича прозвучали известные композиции, среди которыхИ.С. Бах «Прелюдия и фуга ля минор», Д. Бедар «Токката», Л. Вьерн «Вестминстерские колокола», П. де Сарасате «Концертная фантазия на темы оперы «Кармен». После каждого произведения музыкантов одаривали громкими аплодисментами и счастливыми улыбками, ведь звучание инструментов было удивительно красивым.

В финале организаторы наградили исполнителей грамотами и памятными подарками, а также представили почетного гостя из Ирана – Хамида Реза Даду, который на следующий день, 23 ноября, уже сам радовал гостей фестиваля в Католической церкви Божией Матери Кармельской. В его программе звучал не только орган, но и традиционные иранские инструменты. Мультиинструменталист Хамид Реза Даду владеет духовым инструментом нэй, уникальными иранскими ударными инструментами даф и томбак и древним струнным инструментом сантур.

Завершился фестиваль в воскресенье, 24 ноября, концертной программой в зале Гатчинской детской музыкальной школы. Дуэт органа и аккордеона представили лауреаты международных конкурсов Екатерина Маришкина и Евгений Стимаев из Санкт-Петербурга.

Гатчинцы и гости города благодарят организаторов за возможность насладиться живым звучанием органа.

Вероника Токарева

Фото автора и организаторов фестиваля