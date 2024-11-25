Олимпиада по физкультуре собрала 210 школьников

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре участвовали представители практически всех школ Гатчинского округа с 7 по 11 классы. Спортивный зал, поделенный на секторы, был максимально заполнен школьниками, организаторами олимпиады и учителями физкультуры.

У олимпиады по физкультуре есть свои особенности. Юноши и девушки соревнуются отдельно. Задания для 7-8 классов отличаются по сложности от зданий для 9-11 классов. Олимпиада состоит из теоретической и практической частей.

В теоретическом туре участникам нужно ответить на тестовые вопросы по спортивным играм, спортивной технике, физиологии человека, истории олимпийского движения. Задания объединены в шесть групп. Есть задания с предложенными вариантами ответов. Например, укажите название спортивного инвентаря, который имел название «Паук». А есть задания в закрытой форме. При выполнении этих заданий нужно самостоятельно подобрать определение и разборчивым подчерком записать в соответствующую графу бланков ответов. Например, «снижение скорости лыжника при прохождении спусков или полная остановка в случае появления неожиданного препятствия, называется…». И здесь нужно написать слово «Торможение». Также есть задания с иллюстрациями, задания на установление соответствия и задания-задачи. Время выполнения всех заданий составляет 45 минут.

Тем, кто сдавал бланки ответов первыми, вопросы показались не очень сложными. Ученикам Гатчинской школы №7 понравились вопросы по истории спорта. Десятиклассники лицея №3 считают, что в прошлом году отвечать на вопросы по физкультуре было сложнее. Возможно, свою роль сыграл опыт: за год они подросли, получили новые знания и почувствовали на себя на олимпиаде более уверенно.

В практический тур вошли задания из нескольких разделов: гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) и легкая атлетика. Спортивные испытания длились практически целый рабочий день.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре получают льготы при поступлении в профильные вузы.

Татьяна Можаева