В рамках проекта «Наставник Z» Молодая Гвардия провела мастер-класс по БПЛА

Участники активно участвовали в практической части. Они имели возможность собрать и протестировать мини-модели беспилотников, погрузились в захватывающий мир дронов: от основ теории до практического симуляционного управления.

Каждый смог попробовать себя в роли оператора дрона, освоив основные навыки пилотирования и настройки оборудования. Учащиеся соревновались в сборке и разборке дронов, отжиманиях, приседаниях и на время проходили трассу, управляя FPV-дроном.

Также в рамках данного мероприятия волонтеры МГЕР были обучены эксплуатации FPV-дроном.