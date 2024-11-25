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В рамках проекта «Наставник Z» Молодая Гвардия провела мастер-класс по БПЛА

21 ноября Молодая Гвардия «Единой России» совместно с региональным отделением Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФСОО «Федерация Беспилотной Авиации» в рамках партийного проекта «Наставник Z» провели соревнования по спортивной дисциплине БАС «Формула эксплуатации».

Рубрики:  Общество

Участники активно участвовали в практической части. Они имели возможность собрать и протестировать мини-модели беспилотников, погрузились в захватывающий мир дронов: от основ теории до практического симуляционного управления.

Каждый смог попробовать себя в роли оператора дрона, освоив основные навыки пилотирования и настройки оборудования. Учащиеся соревновались в сборке и разборке дронов, отжиманиях, приседаниях и на время проходили трассу, управляя FPV-дроном. 

Также в рамках данного мероприятия волонтеры МГЕР были обучены эксплуатации FPV-дроном.