«Лидеры XXI века»: кто они?

Конкурс «Лидер XXI века» проходит на гатчинской земле уже два десятка лет. Сегодняшние участники тогда еще и не родились. Демонстрация лидерских качеств и успешного опыта воплощения социальных проектов, творческое состязание и битва идей– этот конкурс привлекал молодежь всегда и продолжает развиваться вместе со временем.

В конкурсе приняли участие самые инициативные, умные, готовые дерзать, творить и каждый раз покорять все новые и новые вершины представители молодежи.

- Не бойтесь никаких преград, без них не будет развития. Обязательно ставьте перед собой цели и не предавайте самих себя. Вы - лидеры команды, будьте достойным примером! - приветствовала ребят заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирина Полуэктова.

В этом году на суд жюри и зрителей вынесли визитку-самопрезентацию «Моя лестница успеха» и презентацию социального проекта на тему «Где родился, там и пригодился». Рассказать ребятам было о чем. Самое трудное, оказалось, уложиться в регламент. Подход тоже был разный: от ярких театрализованных постановок и остроумных речей – до продуманных и четких докладов.

Внимание жюри привлекали не только глубоким внутренним содержанием, но и внешним видом: Георгия Сулоева сопровождала экспрессивная команда любительского объединения - молодежное движение «Оптимисты» Рождественского поселения, а Юлию Статник из Кобраловской школы – группа поддержки с игрушечными мышатами на голове.

Победителем в номинации «Лидер молодежного совета» стала Анастасия Быстрова - председатель молодежного совета города Коммунара. Во время самопрезентации «Моя лестница успеха» Анастасия рассказала о том, как стала председателем совета. За ее плечами молодежное медиаагентство, работа в трудовых бригадах, участие и организация молодежных мероприятий. Активность в «Молодежке» легла в основу бакалаврской работы Анастасии. Во время ее выступления гатчинцы узнали о структуре совета, самых ярких проектах и о том, как «Молодежка» стала городским брендом.

Во второй части конкурса Анастасия презентовала весьма актуальный проект «Молодежь против вандалов». Молодежный совет Коммунара снял серию роликов о недопустимости вандализма в городских парках и скверах.

В номинации «Лидер ученического самоуправления» победил ученик Войсковицкой школы №2 Илья Белозеров. Презентация действительно прошла креативно - на одном дыхании. «Лестница успеха» Ильи начинается в семье. Молодой человек очень тепло рассказал о своих близких и первых шагах личностного роста, а также отметил, что его главный наставник в жизни – папа.

Интересным был и опыт реализации социального проекта. В этом году команда Войсковицкой школы №2 победила в грантовом конкурсе «Новые искатели» Фонда Тимченко. Так благотворительная организация поддерживает активных детей и подростков на малых территориях. Вместе с ребятами и педагогами Илья воплотил проект «Дом кота Семена». Вместе они построили теплые домики для бездомных кошек.

Безусловно, конкурс «Лидер XXI века» был интересен и полезен для гатчинской молодежи. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике наградил всех финалистов, призеров и участников конкурса.

Татьяна Можаева