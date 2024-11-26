Осторожно, кибербуллинг!

Напомним, кибербуллинг — это травля через цифровые устройства (мобильные телефоны, планшеты и компьютеры). Отличительные признаки — регулярность, анонимность, общедоступность. Обычно буллеры травят других, чтобы самоутвердиться, ощутить свою власть, справиться с низкой самооценкой, добиться расположения сверстников.

Профилактика кибербуллинга

Не разглашайте личную информацию в сети. Родителям нужно помочь ребенку определить, что уместно для публикации, а что нет. Не размещайте и не отправляйте то, что вы не хотели бы обнародовать. Не сообщайте логины и пароли никому, кроме родителей. Не открывайте электронные письма от незнакомцев или потенциальных буллеров. Не отвечайте на оскорбительные или угрожающие сообщения. Не отправляйте сообщения, если раздражены.

Прежде чем нажать кнопку «отправить», спросите себя: что бы вы почувствовали, если бы получили такое сообщение. Помогайте детям не присоединяться к травле, не пересылать обидные сообщения или фото и не вступать в обсуждения.

Рекомендации родителям, чьи дети столкнулись с кибербуллингом

Важно напомнить ребенку, что он не знает наверняка, кто находится по ту сторону экрана. Это может оказаться не тот человек, о котором он думает, поэтому всегда нужно соблюдать осторожность. Советуйте не добавлять в друзья людей, которых школьник не знает лично. Договоритесь, что при первых признаках буллинга ребенок сообщит об этом маме или папе, чтобы была возможность вместе разобраться в ситуации.

Важно периодически напоминать об установленных правилах. По мере того, как ребенок будет расти и получать доступ к новым технологиям, правила нужно пересматривать, чтобы определить, эффективны ли они и соответствуют ли возрасту. Если предыдущие рекомендации больше не работают, опять поговорите о безопасности в сети и, если нужно, обновите правила.

Если ребенка уже травят в интернете, первым делом поддержите его, на всякий случай соберите доказательства, а после вместе решите, как действовать.

Книги, которые помогут в борьбе с кибербуллингом

Детская библиотека города Гатчины предлагает познакомиться с современными книгами по теме кибербуллинга, адресованными как подросткам, так и их родителям.

Бенедетти Т., Морозинотто Д. «Кибербуллер в нокауте» (Эксмодетство, 2021).

Взрослые просто обязаны дать почитать такую книгу своему ребенку, который проводит много времени в интернете.

Планета WWW полна сюрпризов. Видеоигры, соцсети, разные приложения делают ее идеальным местом для того, чтобы весело проводить время, узнавать что-то новое, общаться с друзьями, живущими в других городах и в других странах. Но мир интернета небезопасен: кроме нас с вами его населяют тролли, хейтеры, самозванцы и сталкеры (т.е. кибербуллеры). Спрятавшись за экраном, они атакуют тебя смертельным оружием, простым и молниеностным, как один клик.

Чтобы отражать их атаки, нужна книга, где доходчиво объяснено и про соцсети, общение в интернете, как понять, шутка это или травля, и о границах безопасности. Ведь взрослые запреты не работают, а кибербуллера необходимо уметь опознавать, одолевать и побеждать. Книга должна быть небольшой, чтобы уместилась в кармане или рюкзаке, краткой и полной маленьких хитростей — в общем, такой, как эта книга «Кибербуллер в нокауте».

Киселев С. «Унесенные сетью: 15 страшилок для любителей гаджетов» (АСТ, 2024)

Жизнь современных мальчишек и девчонок невозможна без гаджетов. Пятнадцать жутко полезных страшилок, записанных директором школы безопасности Сергеем Киселевым и детским писателем Юлией Венедиктовой, отправят тебя в незабываемое путешествие по миру зомби, привидений и интернет-оборотней, помогут обрести суперсилы в борьбе с сетевыми ловушками.

Как защититься от мошенников? Чем опасны гиперссылки? Как противостоять кибербуллингу? Ответы на эти и многие другие вопросы находятся в этой книге. Иллюстрации в стиле комиксов сделают подростковое чтение еще более интересным.

Сорока С. «Лекарство от скуки» (Примула: Руда, 2022).

Главные герои повести - дети, которые зависают в соцсетях и живут одним днем. Они играют в компьютерные игры, с трудом отсиживают уроки и, не зная, чем себя занять, бесцельно слоняются по улицам и хулиганят.

Ребята придумывают новую игру, которая меняет их жизнь, заставляя осознать ее ценность и понять, что то, что в этой жизни всегда есть место для настоящего подвига. Герои повести не обладают суперсилой и не совершают героических поступков. Скорее наоборот: главной суперспособностью одного из них становится умение признать свои ошибки и измениться…

Сиденко А.Г. «Информационная безопасность, или Как вести себя в сети» (Просвещение, 2021).

Быть осторожным в сети поможет эта книга. Подростки узнают, что такое информация и как ее защитить, как распознать ложную информация в интернете, какую личную и финансовую информацию нельзя или нежелательно размещать в интернете, как вести себя, если столкнулся с кибербуллингом, как избежать фишинга, что такое вредоносные программы и коды, как защитить от них свое цифровое устройство, и многое, многое другое.

Пэтчин Дж., Хиндуя С. «Написанное остается» (МИФ, 2020)

Слова ранят. И злой комментарий в сети способен обидеть не меньше, чем грубость в живом разговоре. Проблемы, которые начинаются в виртуальном мире, могут иметь очень даже реальные последствия.

Советы авторов этой книги помогут уберечься от конфликтов и троллинга в сети Интернет, не стать жертвой мошенников, проводить время в интернете с максимальной пользой и удовольствием. Подростки узнают, что делать, если им присылают угрозы и оскорбления, каких норм общения стоит придерживаться, чтобы никого не обидеть, какие правила безопасности нужно соблюдать, какие полезные и важные проекты можно организовать онлайн.

Кобина Н., Старостина Е. «Поговорят и забудут: как не дать интернет-агрессии разрушить репутацию, карьеру и жизнь» (Бомбора, 2023)

Как должны грамотно реагировать на агрессию в интернете? Что делать, если человек публично оскорбил вас? Как выразить несогласие, но при этом не получить поток травли? Эта книга адресована каждому пользователю социальных сетей. Она помогает разобраться в причинах травли, найти в себе силы выйти из конфликта, справиться с тревогой и обидой, обезопасить своих родных от кибербуллинга.

Бланко Джоди. «Они всегда смеялись надо мной: как детские обиды перерастают в жестокость» (Бомбора, 2022).

«Это же просто дети!», «Что вы придумываете?» - стандартный набор реакций многих родителей и учителей на ситуацию школьной травли. Эта книга - лучший способ понять, что буллинг и кибербуллинг – это то, с чем дети сталкиваются на самом деле.

Автор подробно разбирает свою школьную историю, в которой он стал изгоем из-за сострадания к слабым и нежелания отказаться от собственной индивидуальности. Прошло двадцать лет, и, пытаясь освободиться от прошлого, Джоди Бланко подарила миру проникновенную историю, ставшую бестселлером. Это история об одиночестве и непонимании, о силе и мужестве, о взрослении и о том, как любовь и поддержка помогают найти свой путь в жизни.