Газ пришел в Вырицкий культурный центр

Газификация Вырицкого культурного центра позволила отказаться от централизованного отопления и перейти на автономную систему отопления. Для бесперебойного газоснабжения рядом с культурным центром уже построено отдельно стоящее помещение котельной.

Котельную взял на баланс культурный центр. А эксплуатировать и содержать ее будет специализированная организация, где есть аттестованные специалисты. Сейчас заключен договор с ООО «Газсервис» из Гатчины.

В Вырицком культурном центре рассчитывают существенно сэкономить на платежах за отопление. Если раньше приходилось покупать тепловую энергию у теплоснабжающей организации, то теперь они сами платят за газ, сами производят тепловую энергию и сами обеспечивают себя теплом. Плюс автономность газоснабжения – это тоже экономия. Наличие в новой котельной современного оборудования позволяет самостоятельно регулировать температуру: жарко – отключили, похолодало – включили.

По словам и.о. главы администрации Вырицкого поселения Михаила Хомченко, исходя из расчетных цифр, экономия по культурному центру составит порядка 1,5 млн рублей в год. И 1,7 млн рублей удастся сэкономить по второму социальному объекту, муниципальной бане, газификация которой завершится в ближайшее время. Это очень существенно для бюджета теперь уже Гатчинского муниципального округа.

На торжественном мероприятии радость жителей Вырицы разделили генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, директор филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Гатчине Борис Скоробогачев, директор Вырицкого культурного центра Ирина Игнатьева.

Каждый выступавший на празднике подчеркивал, что радостное событие приближалось общими усилиями газовщиков, органов власти региона и местного самоуправления.

Вячеслав Бузин сообщил, что участок газопровода от магистральной сети до котельной Вырицкого культурного центра был построен в рамках программы догазификации. Работы проводились в течение 2024 года.

- Мы сейчас практически каждую неделю открываем новое учреждение и запускаем газ. Это отрадно! И отрадно, что это результат нашей командной работы по государственным целям, обозначенным президентом Российской Федерации. Газификация – это не только комфорт, но и надежное теплоснабжение. Здесь, на новой котельной, установлено высококачественное российское оборудование. И я думаю, в этом культурном центре всегда будет тепло, – отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Людмила Нещадим пожелала всем воли и решительности в газификации всей нашей страны и, конкретно, Гатчинского округа.

- За период реализации данной программы из 240 населенных пунктов Гатчинского округа у нас газифицировано 126 населенных пунктов, еще 30 населенных пунктов получат газ в 2025 году и 62 – после 2025 года. Подводя газопроводы к населенным пунктам, мы получаем возможность газифицировать и социальные объекты, которые в этом нуждаются. Я уверена, что все планы нам по плечу. Только за 2023-2024 год на территории Гатчинского округа построено 43 объекта газораспределения протяженностью 209 км. Важно, что за счет «Газпром газораспределение» газ к земельному участку придет бесплатно. Сегодня мы в числе лидеров в Ленинградской области по количеству заявок. И наша задача, чтобы максимальное количество домовладений было подключено к природному газу. Впереди работа с жителями, разъяснение возможности получить субсидию из бюджетов Ленинградской области, - сказала Людмила Нещадим.

Михаил Хомченко отметил, что впереди по газификации Вырицкого поселения еще много работы:

- Благодарю администрацию Гатчинского района за то, что наша заявка на субсидию была одобрена, и Вырица получила средства для выполнения этих работ. Благодарен областному комитету по ТЭК, АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», нашим подрядчикам за взаимодействие, своевременную и качественную работу. Уверен, что в ближайшие годы будет выполнена еще одна задача – капитальный ремонт Вырицкого культурного центра.

Людмила Нещадим подтвердила, что сэкономленные средства в том числе будут направлены на разработку проектно-сметной документации по капремонту Вырицкого центра. А, возможно, и на пристройку к этому зданию, так как Вырица – один из крупных населенных пунктов, и запрос на учреждения культуры здесь высокий.

После приветственных слов состоялась символическая церемония «поджигание тумбы». Гости оценили новую котельную, осмотрели газоиспользующее оборудование, после чего отправились на экскурсию по Вырицкому культурному центру. Здание учреждения культуры было построено 65 лет назад. В настоящее время здесь в различных кружках и творческих коллективах занимаются свыше 400 человек, а на территории «культурного пространства» постоянно проходят праздничные мероприятия и концерты.

Татьяна Можаева