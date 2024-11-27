ИТЦ «Гатчина» теперь на Соборной

Информационно-туристский центр «Гатчина» еще летом переехал в здание, где в советское время была хорошо известная гатчинцам сапожная мастерская.

Большая часть помещений еще ждет продолжения ремонта. Пока общение с любителями экскурсий и путешествий проходит в небольшом, но очень уютном холле. Здесь есть все, что и должно быть в информационно-туристском центре: бесплатные буклеты и карты с указанием расположения государственных и частных музеев, мест питания, размещения и отдыха, а также витрины с сувенирами.

Как отмечает лектор-экскурсовод Анжелина Маянцева, новый офис особенно удобен для гостей по расположению. С первых дней сюда активно потянулись туристы. Сейчас популярны краеведческие пешеходные экскурсии по историческому центру города, а также автобусные экскурсии для организованных групп.

На официальной странице ИТЦ «Гатчина» в сети ВКонтакте https://vk.com/itc.gatchina также можно узнать, какие выставки и мероприятия проходят в Гатчине и Гатчинском районе, как удобнее добраться до достопримечательностей, где остановиться, где пообедать, какие автобусные и пешеходные экскурсии посетить и многое другое.

Часы работы офиса по работе с туристами – ежедневно с 10 до 18 часов.

Татьяна Можаева