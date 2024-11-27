В Гатчине отметили юбилей М.М. Ипполитова-Иванова

Со дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова 19 ноября исполнилось 165 лет. Каждый год в преддверии памятной даты в Гатчинской ДМШ проходит традиционный Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова. В этом году 16 – 17 ноября в зале Гатчинской детской музыкальной школы состязались вокалисты всей Ленинградской области и Петербурга: более 430 человек в составе 15 хоровых коллективов и 61 вокалист. Конкурс проходил в двух номинациях: академический вокал (соло, дуэты) и хоровое пение (хор, ансамбль).

В состав жюри конкурса вошли ведущие педагоги-вокалисты музыкальных учебных заведений России, артисты, руководители творческих коллективов, деятели культуры и искусства.

- Конкурс был довольно представительный, – считает директор Гатчинской ДМШ Андрей Церр. – В номинации «Академический вокал» участвовало около 60 человек, начиная с десятилетнего возраста. По условиям конкурса вокалисты исполняют музыку Ипполитова-Иванова, которая далеко не так проста, и петь ее нужно детям подготовленным. Радует, что в этом году исполнялось много новых произведений композитора, которые мы не слышали на конкурсе ранее.

Второй день конкурса был посвящен хорам. От Гатчины выступали три коллектива, представлявших инструментальное и хоровое отделение музыкальной школы. Старший хор «Гармонии» выступил очень успешно и завоевал первое место. Два хора инструментального отделения стали дипломантами конкурса.

- В этом году мы подняли верхний возрастной ценз до 20 лет, и в конкурсе впервые приняли участие студенты Санкт-Петербургской консерватории, – говорит Андрей Церр. – Также были представители двух музыкальных училищ Петербурга – им. Римского-Корсакова и им. Мусоргского. И очень серьезные участники выступали в вокальной номинации – воспитанники Санкт-Петербургского хорового училища им. Глинки. Конечно, почти все они стали лауреатами. Так что мы очень рады новым участникам, и члены жюри отметили высокий уровень конкурса. Всех порадовало это движение вперед. Отдельно стоит отметить интерес публики, группы поддержки наших конкурсантов, родителей: слушателей было столько, особенно во второй день на выступлении хоров, что в зале не осталось свободных мест.

В номинации «Академический вокал» вокалисты Гатчинского округа выступили достойно. Ученик хоровой студии «Апрель» Иван Оськин (преподаватель Е.М. Аксагова, концертмейстер Н.В. Иванова) завоевал Гран-при. Ученица Коммунаровской школы искусств 11-летняя Анна Халходжаева (преподаватель Е.Р. Церр, концертмейстер А.А. Церр) получила диплом лауреата I степени.

Воспитанницы Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова заняли второе и третье места в номинации вокалистов. Анна Павлык (преподаватель Г.А. Молебнова, концертмейстер Ю.И. Белокопытова) стала лауреатом II степени, Эмма Федорова (преподаватель В.И. Медникова, концертмейстер А.А. Сафарян) завоевала диплом лауреата III степени.

В день рождения Михаила Ипполитова-Иванова, 19 ноября, в Гатчинской музыкальной школе прошло традиционное посвящение в юные ипполитовцы: больше сотни первоклассников получили значок юного ипполитовца и флаг школы.

- После первой четверти было отчислено несколько первоклассников, не выдержавших трудностей обучения, но основной состав учеников сохранился, и это очень показательно, – отметил Андрей Иванович. – Дети вошли в ритм учебного процесса, и мы их посвятили в юные ипполитовцы.

Завершилась серия мероприятий к юбилею Ипполитова-Иванова 22 ноября концертом, на котором исполнялись произведения композитора. Выступал камерный оркестр школы, хоры, участники вокального конкурса им. М.М. Ипполитова-Иванова и педагоги.

Екатерина Дзюба