В «кадровом голоде» в ЖКХ виноваты низкие зарплаты

На первом заседании члены комиссии ближе познакомились друг с другом и с кругом вопросов, которые они будут решать теперь уже как депутаты единого Гатчинского округа. Новички входят в курс дела, опираясь на помощь юристов, прорабатывают алгоритм возможных действий: в рамках какого закона, по какой процедуре, какие вопросы и как можно решать.

С докладом о состоянии жилищно-коммунального комплекса Гатчинского района выступил генеральный директор АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антон Бойко. Он познакомил депутатов недавно созданного Гатчинского округа с результатами проделанной работы и планами по ремонту и модернизации вверенного хозяйства.

Так, к отопительному сезону 2024–2025 годов были подготовлены все 15 поселений Гатчинского района, которые входят в зону обслуживания предприятия. Докладчик сообщил о строительстве блок-модульных газовых котельных в п.Сиверский на ул. Толмачева и п. Высокоключевой на Большом проспекте. Антон Бойко перечислил объекты ТЭК, включенные в текущем году в программы капитальных ремонтов. Удалось отремонтировать участки трубопроводов теплоснабжения в д. Шпаньково, п. Пудомяги, д. Тойворово, п. Войсковицы, д. Малое Верево, п. Елизаветино, д. Меньково и п. Сусанино.

Руководитель «Коммунальных систем» рассказал об алгоритме работы диспетчерской службы и решении проблемных вопросов. В том числе о работе по понуждению успешно развивающегося частного предприятия принять меры для предотвращения попадания жира в общую канализационную систему. Ведь при больших концентрациях в сточных водах отходы жира негативно влияют на работу очистных сооружений, что может привести к серьезным проблемам. И это не только неприятный запах.

Что касается работы действующих очистных сооружений, котельных и инженерных сетей, больше всего вопросов поступило от депутатов из Сиверского и Пудостьского поселений. Председатель комиссии Сергей Воскресенский предложил коллегам «не хлестать плетьми», а отдельно встретиться с директором «Коммунальных систем», чтобы подробнее изучить вопросы по тем территориям, которые они представляют. После чего проработанные вопросы могут быть включены в повестку дня заседания комиссии для принятия конкретных решений.

О деятельности МУП «ЖКХ г.Гатчины» доложил директор предприятия Максим Поздняк. Рассказывая о результатах прошлого года и особенностях деятельности управляющей компании, муниципального предприятия, он сделал акцент на его социальной миссии. Ведь в управлении и на обслуживании МУП «ЖКХ г. Гатчины» находится

526 многоквартирных домов, около 200 из которых – это старые дома (110 домов до 1917 года постройки и 88 домов –

с 1918-го по 1960-й год постройки), которые мало интересны частным компаниям, а поддерживать их состояние необходимо. Из них 52 многоквартирных дома (10%) признаны аварийными.

Управляющей компанией ежегодно проводится ряд общестроительных, сантехнических, электротехнических и иных работ, обеспечивающих решение поставленных задач. Так, например, только в 2023 году объем оказанных услуг по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию МКД составил более 327 млн рублей.

Важно отметить, паспорта готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2024–2025 года оформлены по всем домам. Подготовке к холодному периоду способствовала заблаговременная комплексная работа всех подразделений предприятия, плановые предупредительные технические обследования общедомового имущества. Их проведено более 9500. Выполнен текущий ремонт инженерных сетей (сантехнических, электротехнических), герметизация межпанельных швов, ремонт и установка дверей, окон в подъездах МКД.

- Сегодня мы видим, что инженерные сети Гатчины поэтапно обновляются. Ведутся комплексные работы по их замене на отдельных участках Гатчины, например, на улицах Чехова, Зверевой, Радищева. Понятно, что инженерные сети города неразрывно связаны с общедомовыми сетями, а МУП «ЖКХ г. Гатчины», как непосредственный участник этого процесса, ведет восстановительные работы, связанные с качеством подачи энергоресурсов в дома: развоздушивание сетей и регулировку подачи энергоносителей. Нестабильность режима подачи энергоносителей на инженерных сетях города требует от предприятия многократного привлечения кадровых ресурсов (особенно на тех домах, где установлены АИТП), «голод» в которых и так испытывает каждое ЖЭУ, – сказал Максим Поздняк.

Анализ заявок, поступивших от граждан в ЖКХ г.Гатчины, показал проблемы, связанные с состоянием кровель и фасадов МКД. Одна из причин в том, что работы по ремонту кровель и фасадов (с соблюдением полной технологии их выполнения, в том числе утеплением) Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области отсрочивает на недопустимую перспективу.

- МУП «ЖКХ г. Гатчины» предпринимает меры локального текущего ремонта кровель («латание дыр в местах протечек»), – пояснил Максим Поздняк. – Только в 2023 году выполнены кровельные работы на сумму более

25,9 млн рублей. На двух кровлях для предотвращения протекания с них установлены греющие кабели: пр.25 Октября, д. 32 и

ул. 7 Армии, д. 15.

Также было отмечено значительное количество заявок, связанных с состоянием инженерных сантехнических систем МКД, что объясняется и разной степенью их изношенности, и неправильной эксплуатацией со стороны самих жителей.

Отдельно обсуждался кадровый вопрос на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. Сейчас всем нужны квалифицированные рабочие. И их нужно не только подготовить, но и «закрепить» на предприятии.

- Изношенность жилищного фонда требует качественного и своевременного решения проблем, указанных в обращениях граждан. Объемы работ, которые требуется выполнить, достаточно большие. Но вместе с тем на предприятии существует проблема «кадрового голода» – не хватает квалифицированных рабочих, которые могут выполнять эти работы, особенно сантехников, сварщиков, маляров, молодых инженеров-строителей, – отметил Максим Поздняк. – Ответ на вопрос, почему предприятие испытывает «кадровый голод», и на вытекающий вопрос – почему не в состоянии выполнить больший объем работ по содержанию домов, в основе своей кроется в низких тарифах для жителей на содержание общедомового имущества, невозможности их повышения и, отсюда, в низкой заработной плате работников. Пришло время системе профессионального образования обратить внимание на подготовку востребованных узких специалистов рабочих профессий, а также на взаимодействие муниципальных предприятий Гатчинского округа с колледжами, ВУЗами на этапе прохождения преддипломной практики, выпуска и распределения студентов, их стимулирования на муниципальном (региональном) уровне к работе в отрасли.

В ситуации, когда конкурентной зарплаты сфера ЖКХ обещать не может, депутаты предложили вернуться к советской практике предоставления дефицитным рабочим ведомственного жилья.

Депутаты решили принять информацию к сведению. Более детально изучить работу предприятий они смогут, проанализировав итоговые отчеты за прошлый год.

Татьяна Можаева