8 медалей из Великого Новгорода

В этом году турнир стал рекордным по количеству участников – более 140 спортсменов из Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей претендовали на победу.

Спортсмены из «Гатчинской школы борьбы» показали достойные результаты и вернулись не с пустыми руками! Первое место завоевал Андрей Алексеев, второе место – Степан Седьмаев и Всеволод Севоловский, третье место – Федор Вершинин, Амир Шахваледов, Шахвалед Шахваледов, Дмитрий Ченцов и Александр Ясницкий.

За волю к победе, проявленную на турнире в Великом Новгороде, Степан Седьмаев будет удостоен специального приза «Гатчинской школы борьбы».

Поздравляем ребят и наставников!