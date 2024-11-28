8 медалей из Великого Новгорода
В Новгородской области 23 и 24 ноября проходило Первенство по вольной борьбе, посвященное памяти Героя Советского Союза И.А. Каберова. Его участниками стали и гатчинские борцы.
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В этом году турнир стал рекордным по количеству участников – более 140 спортсменов из Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей претендовали на победу.
Спортсмены из «Гатчинской школы борьбы» показали достойные результаты и вернулись не с пустыми руками! Первое место завоевал Андрей Алексеев, второе место – Степан Седьмаев и Всеволод Севоловский, третье место – Федор Вершинин, Амир Шахваледов, Шахвалед Шахваледов, Дмитрий Ченцов и Александр Ясницкий.
За волю к победе, проявленную на турнире в Великом Новгороде, Степан Седьмаев будет удостоен специального приза «Гатчинской школы борьбы».
Поздравляем ребят и наставников!
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