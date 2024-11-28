О вывозе мусора и фандоматах

На заседании было принято решение о расширении состава совета и утвержден план работы на 2025 год.

С приветственным словом к членам совета обратилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- «Мусорная реформа» в Ленинградской области проходит с 2019 года, тем не менее вопросов для доурегулирования остается много. Рассчитываю, что по итогам этой встречи будут сформированы предложения, в том числе региональному уровню власти, которые позволят нам дальше выстраивать систему нашего общего участия в решении вопросов, связанных с экологической безопасностью, вывозом ТКО и раздельным сбором отходов.

Отчет об организации работы по вывозу твердых отходов на территории Гатчинского округа предоставил генеральный директор ООО Автопарк № 6 «Спецтранс» Владимир Куксин. Его выступление поддержал заместитель генерального директора

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Борис Чеботарь.

- В начале нашей работы было много претензий от населения. На данный момент ситуация полностью стабилизирована, – заверил Владимир Куксин и подчеркнул, что необходимая техника у предприятия есть, площадки для раздельного сбора тоже имеются. Также он напомнил, что в первом квартале следующего года все отходы Ленинградской области поедут в Кингиссеп, что для города Гатчины будет благом.

Однако по теме доклада развернулась горячая дискуссия. Был поднят вопрос о «прочих отходах», которые сегодня, к великому сожалению, не тарифицированы и не урегулированы федеральный и региональным законодательством. Поэтому вся финансовая нагрузка по их вывозу ложится на местный бюджет.

Как отметила Людмила Нещадим, администрация пока продолжает решать многие вопросы в «ручном» режиме, поскольку не сформирована такая система работы, где все участники процесса дополняли бы друг другу.

Чтобы выстроить логистику, заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Александр Супренок в очередной раз призвал перевозчика предоставить график и маршрут вывоза, а также выполнять их. Это необходимо для того, чтобы предприятие, которое убирает контейнерные площадки, выстроило свою работу. Если график вывоза не соблюдается, контейнеры переполняются. Все очевидно: мусоровоз меняет контейнеры, а на площадке остается гора мусора, после уборки которой пустой контейнер уже наполовину полон. А к вечеру складывать мусор зачастую уже некуда.

Гатчинцы говорили о необходимости на отдельных площадках вывозить мусор 2–3 раза, о проблемах с утилизацией покрышек, о необходимости урегулировать вопрос раздельного сбора мусора, о цифровизации – установке видеокамер на контейнерных площадках, о необходимости оперативно получать и отрабатываться информацию, для чего было бы правильно включить перевозчика в единую информационную систему Гатчинского округа.

Чтобы бороться с нарушителями, которые сваливают на контейнерных площадках крупногабаритный строительный мусор, администрация устанавливает видеокамеры. Как отметил Александр Супренок, положительный результат уже есть:

- Работа медленно, но выстраивается. Мы рассматриваем возможность постепенно поставить видеокамеры на все контейнерные площадки. Также администрация подала заявку на получение субсидий областного комитета ЖКХ на строительство и реконструкцию контейнерных площадок. Но без решения вопроса об увеличении кратности вывоза мусора и синхронизации графика вывоза и нашей уборки – порядка не будет.

Прозвучала и приятная новость. Александр Супренок сообщил, что до конца года в Гатчинском округе будет установлено 15 фандоматов – автоматов по приему использованной тары. Три из них будут располагаться в Гатчине.

Установка фандоматов – важный вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, а их использование – удобный и простой способ вести экологичный образ жизни каждый день. Пластиковые бутылки и алюминиевые банки отправляются на переработку, а сдавший их человек сможет получить бонусы и скидки на покупки в магазинах-партнерах.

Татьяна Можаева