Создана региональная организация «Жители блокадного Ленинграда»

Участниками конференции стали жители блокадного Ленинграда, их потомки, представители ветеранских организаций из разных районов Ленинградской области. Их приветствовали председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады принято решение создать Ленинградскую региональную общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». До сих пор общества блокадников работали только на отдельных территориях региона. Делегатами первой конференции стали 18 жителей блокадного Ленинграда из 17 районов Ленинградской области и города Сосновый Бор.

- Главной задачей этой организации станет сохранение памяти о блокаде Ленинграда. Мы особое внимание уделим сбору воспоминаний: увы, люди уходят, поэтому приходится торопиться, - обратился к участникам конференции Юрий Олейник, потомок жителя блокадного Ленинграда.

Ольга Мясникова поблагодарила ветеранов за патриотическое воспитание молодого поколения.

- Нам нужно делать все, чтобы никто не был забыт и все великие дела оставались в истории. Важно помнить и рассказывать подрастающему поколению о трагических и героических событиях прошлого века, - сказала Ольга Мясникова и пожелала ветеранов душевной энергии, сил, крепкого здоровья.

Председателем правления региональной организации единогласно был избран руководитель гатчинского общества блокадников, почетный гражданин города Гатчины Константин Николаевич Ермаков. В состав правления организации вошли пять человек.

На конференции было представлено и обсуждено Положение о звании «Потомок жителя блокадного Ленинграда». Ветераны уверены, что одна из основных задач организации – привлечение родственников блокадников для передачи и сохранении памяти о великом подвиге русского народа.

Творческим подарком для участников конференции стало выступление лауреата международных и российских конкурсов, художественного руководителя «Гатчинской Романсиады» Бориса Демина.

Андрей Соколов