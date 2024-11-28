В Гатчине появится кампус школы цифровых технологий Сбера

«Сегодня с Германом Грефом подписали два соглашения о сотрудничестве по опорным для нас проектам, — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Первый проект - «Школа 21». Гатчинский государственный университет станет площадкой для кампуса школы цифровых технологий от Сбера. Здесь любой житель области старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, стать цифровым инженером. Обучение проходит по методике «равный равному» — без менторов и оценок, только индивидуальная и коллективная работа над проектами.

Второй - Единая карта ленинградца. Договорились использовать технологические решения банка, чтобы продукт получился по-настоящему комплексным и полезным для ленинградцев. Карта станет «единым ключом» к получению выплат, региональным мерам поддержки, льготному транспорту, школьным сервисам и бесплатному посещению музеев региона.

С 2020 года совместно с коллегами развиваем цифровые сервисы в медицине. На платформе «СберЗдоровье» осуществляется дистанционный мониторинг пациентов из Ленобласти с хроническими неинфекционными заболеваниями — в проекте уже приняли участие более 147 000 жителей региона. В программе — 22 областных медучреждения и планируем подключать новые».

Как подчеркнул Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, Ленинградская область — один из важнейших партнеров для Сбера.

«Хочу поблагодарить губернатора Александра Юрьевича за конструктивное взаимодействие, благодаря которому реализация проекта «Школа 21» в регионе идет очень быстрыми темпами. Мы будем применять весь спектр наших технологий и сервисов, чтобы жители Ленинградской области почувствовали на себе результат сотрудничества Сбера и местной власти. Будем вместе работать для людей, чтобы в конечном итоге добиться высокого результата».