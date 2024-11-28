Вместо подвала – убежище
Вопросы безопасности обсуждались в ходе рабочей поездки губернатора в Гатчину.
Рубрики: Общество
Вместе с руководителями и сотрудниками гатчинской администрации губернатор спустился в убежище в пятиэтажке на ул. Радищева, 26 и оценил состояние отремонтированного подвала.
Как заявил глава региона, Ленинградская область будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС. Это связано с тем, что большая часть собственников заброшенных подвальных помещений отказывается их предоставлять под нужды гражданской обороны.
- Времени на споры сейчас нет. Данную меру оформим решением оперативного штаба. Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам, – отметил губернатор.
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