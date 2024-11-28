Вместо подвала – убежище

Вместе с руководителями и сотрудниками гатчинской администрации губернатор спустился в убежище в пятиэтажке на ул. Радищева, 26 и оценил состояние отремонтированного подвала.

Как заявил глава региона, Ленинградская область будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС. Это связано с тем, что большая часть собственников заброшенных подвальных помещений отказывается их предоставлять под нужды гражданской обороны.

- Времени на споры сейчас нет. Данную меру оформим решением оперативного штаба. Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам, – отметил губернатор.