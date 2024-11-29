5 шагов к созданию ТОС

С приветственным словом выступила заместитель главы Гатчинской администрации Ольга Мясникова. Начальник сектора Гатчинской администрации по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями Николай Котов рассказал о территориальном общественном самоуправлении в Гатчинском округе.

В частности, Стратегия развития территориального общественного самоуправления (ТОС) до 2030 года, принятая на совместном заседании президиума совета муниципальных образований и Общественной палаты Ленинградской области, будет осуществляться в три этапа.

Первый этап завершается в 2024 году и считается организационным, когда была сформирована правовая и организационная основа поддержки территориального общественного самоуправления. 16 февраля 2024 года был принят новый областной закон № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области», разработаны модельные правовые акты, правила, которые предусматривают варианты получения ТОСами государственной поддержки из областного бюджета на реализацию инициативных проектов.

Все муниципальные образования Гатчинского района приняли необходимые нормативно-правовые акты, сформировали и направили заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных проектов, предложенных старостами, общественными советами и впервые ТОСами на 2025 год.

В 2025 году будет реализовываться второй этап – практический. Он предполагает привлечение активистов ТОС к решению вопросов местного значения, обучение активистов ТОС и муниципальных служащих, создание на региональном уровне органа, координирующего деятельность ТОС.

Когда положительный результат в этой сфере будет достигнут, начнется третий этап – масштабирование, т.е. тиражирование наиболее эффективных проектов по всей Ленобласти. Конечная цель этого процесса – создание эффективной системы территориального общественного самоуправления.

Как заметил Николай Котов, до 2024 года основу общественного самоуправления в Гатчинском районе представлял институт сельских старост, общественных советов и инициативных комиссий. На сегодняшний день в Гатчинском муниципальном округе работают 27 инициативных комиссий, 103 старосты, 62 общественных совета, 20 территориальных общественных самоуправлений – ТОС. Он пояснил, что ТОС – это самостоятельное объединение людей по месту жительства, чтобы вместе создавать комфортные условия жизни на своей территории.

- ТОС может организовать любой инициативный человек, достигший 16-летнего возраста. Главное, чтобы у него были единомышленники, – сказал Николай Николаевич.

Для организации ТОС необходимо пройти 5 простых шагов:

- образовать инициативную группу;

- установить границы ТОС;

- назначить дату проведения учредительного собрания;

- провести учредительное собрание или конференцию граждан;

- зарегистрировать устав ТОС в администрации – без образования юридического лица.

За последнюю пятилетку по закону «Об инициативных комиссиях» было реализовано 129 проектов на общую сумму 234,5 млн рублей: из областного бюджета – 143 млн рублей, местное финансирование - 91,5 млн рублей. По закону «О старостах» реализовано 130 проектов на 118,7 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 74,6 млн рублей, местное финансирование - 44,1 млн рублей. Инициативные проекты в 2024 году в основном были направлены на ремонт дорог и пешеходных дорожек, обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство территории – создание мест для отдыха, благоустройство придомовых территорий, установку и ремонт уличного освещения, создание контейнерных площадок и приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов.

Председатель совета Ассоциации «Сеть ресурсных центров НКО Ленинградской области «Горизонт» Марина Худякова говорила на встрече о создании ТОС по реализации социально значимых проектов. В частности, как оформлять документы для регистрации ТОС в статусе юридического лица. Также она привела успешные практики реализации инициатив в проект.

Участники встречи задавали много уточняющих вопросов по существу. Тема вызвала неподдельный интерес со стороны инициативных граждан. В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района».

В каждой номинации было три призовых места, которые распределились следующим образом.

В номинации «Лучший староста Гатчинского муниципального округа» первое место заняла Светлана Абакшина, староста деревни Большое Верево,

второе – Ольга Павлова, староста Малых Колпан, и третье место – Евгений Емельянов, староста деревни Лампово.

В номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского муниципального округа» победил Марсель Васильев, председатель общественного совета части территории № 8 деревни Белогорка,

второе место занял Николай Парфенов, член общественного совета поселка Высокоключевой, третье – Сергей Иванов, председатель общественного совета деревни Красницы.

В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии

Гатчинского муниципального округа» в победители вышел Сергей Опевалов, председатель инициативной комиссии Рождествено. На втором месте – Алена Нилова, секретарь инициативной комиссии деревни Пудомяги. Третье место присудили Варваре Нефедьевой, секретарю инициативной комиссии Коммунара.

Андрей Соколов