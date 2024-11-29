Как подготовиться к собеседованию?

Цель этого мероприятия – снять тревожность у учащихся перед итоговым собеседованием, которое проходит в феврале и является допуском к выпускным экзаменам в 9 классе.

Репетиционное собеседование включает в себя четыре задания: чтение текста, пересказ, небольшой рассказ на одну из предложенных тем и диалог с учителем-собеседником. По времени собеседование с одним обучающимся рассчитано примерно на 15 минут, этого времени вполне достаточно на выполнение четырех заданий. Наибольшую сложность у учащихся обычно вызывает пересказ. Текст для чтения и пересказа дается научный. Как правило, это биография известного человека.

Во время собеседования ведется аудиозапись. Учитель-эксперт внимательно слушает и оценивает ответ ученика непосредственно в процессе ответа или после окончания собеседования по аудиозаписи по зачетной системе. Чтобы получить «зачет», ученику нужно набрать не менее 10 баллов, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – не менее трех баллов в зависимости от категории участников. Проверка завершается не позднее трех календарных дней с даты проведения собеседования.

Педагог-психолог Коммунарской школы №2 Александра Нестер поделилась с выпускниками своим мнением о подготовке к собеседованию:

- Поговорите о предстоящем собеседовании с близким человеком и расскажите, что вас беспокоит. Разделенная тревога меньше, чем спрятанная глубоко внутри. Помните, что подготовку к итоговому собеседованию учитель обязательно включает в уроки русского языка. Большинству ребят этого бывает достаточно.

Можно готовиться самостоятельно. В этом помогут следующие рекомендации:

1. Читайте вслух, это поможет привыкнуть к звучанию своего голоса и улучшит навык чтения.

2. Читайте биографии известных людей, они, как правило, строятся по одному плану, и текст на собеседовании покажется более знакомым. Тренировочные тексты можно найти в свободном доступе на сайте ФИПИ.

3. Попробуйте использовать диктофон, чтобы потом послушать себя со стороны. Вы поймете, как звучит ваша речь и сможете ее подкорректировать (убрать лишние слова, сосредоточиться на главном).

4. Старайтесь в тексте для пересказа выделить основное. На экзамене дается поле для заметок, и его можно использовать для составления плана или записи даты и события из представленной биографии.

5. Ведите диалоги, обсуждайте интересные темы с родственниками и друзьями. Посоревнуйтесь с ними в описании картины или фотографии.

Помните, что это испытание по силам любому девятикласснику, а репетиционное собеседование проводится для того, чтобы ребята смогли сами убедиться в этом.