Театр «Катюша» - на гала-концерте конкурса «Этно Эрато»

Главная цель конкурса - показ уникальных авторских коллекций этнических костюмов, их самобытного многообразия, сочетающегося с тенденциями современной этномоды. Проект особенно востребован среди молодежи, поскольку открывает новые имена и предоставляет возможность талантливым модельерам получить неоценимый опыт патриотического воспитания и передачи от поколения к поколению исторических традиционных этнокультурных ценностей.

Сказочно красивые наряды и безграничная фантазия оставили незабываемые впечатления у гостей гала-концерта Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно Эрато», который проходил в Москве в Конгресс-центре РЭУ имени Г.В. Плеханова.

В этом году география участников конкурса «Этно Эрато» велика: наряду с представителями регионов России свои коллекции представили коллективы из Казахстана, Таджикистана, Республики Танзании, Узбекистана.

Открылось праздничное мероприятие с вручения одного из главных призов конкурса – золотого знака «Игла с нитками» самому юному дизайнеру. В этом году приз получила студентка Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна Ангелина Васильева.

На гала-концерте одной из главных стала тема победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне с показом этнических костюмов с военной атрибутикой. Зал рукоплескал коллекции «Московский марш» образцового театра костюма «Катюша» из города Гатчины Ленинградской области, который показал силу патриотизма многонационального российского народа.