«Времён связующая нить»

Всего на конкурс было представлено 89 детских работ, которые оценивались в двух номинациях: «Детский рисунок» и «Роспись по фарфору».

Членами жюри в этом году стали древлехранитель Гатчинской епархии протоиерей Георгий Преображенский, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Феер, преподаватель Российской христианской гуманитарной академии, член Союза художников России Анна Тюльнева, преподаватель ДХШ №6 г. Санкт-Петербурга, член Союза художников России Анна Каменецкая, секретарь жюри, ответственный за проведение конкурсов отдела религиозного образования и катехизации Гатчинской епархии иерей Сергий Чекоданов. Возглавил работу жюри епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Тема конкурса в этом году – «Красота Божьего мира: времен связующая нить» – посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема эта масштабна и непроста, да и для современных школьников далека по времени. Говорить о ней, избегая формальности и штампов, очень сложно. Но, несмотря на это, юные художники и их преподаватели подошли к теме вдумчиво и сумели раскрыть ее, создав эмоционально сильные работы.

Осмысляя события Великой Отечественной войны, ребята смогли привнести в рисунки свое личное отношение. Здесь и будни простых людей в тылу, и ратный подвиг фронтовиков, и молитвенный подвиг святых, и пронзительная история разрушенной мирной жизни, и уверенность в ее скорейшем восстановлении.

Выбор победителей, чьи работы отправятся в Москву, на международный этап конкурса, был весьма трудным. В основной номинации решением жюри каждое призовое место было поделено между двумя работами.

В средней возрастной категории первое место заняли работы Елены Форостяной «На призывном пункте» (Коммунаровская ДШИ) и Анастасии Андреевой «Ленинград отстояли!» (Тельмановская ДШИ). Второе место было присуждено работам Златославы Баженовой «Часовня, взметнувшаяся в небо» и Ульяны Голубчиковой «Блокадный ангел» (Волосовская ДХШ им. Н.К. Рериха). Третье место поделили тематически перекликающиеся работы Таисии Гелеранской «Дети войны» (Лужская ДХШ) и Марианны Татаренко «Вот и кончилось детство» (воскресная школа храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице).

Много зрелых работ было у участников старшей возрастной категории. Многие ребята участвуют несколько лет подряд, и это не первая их победа в этом конкурсе.

В этом году первое место разделили две ученицы Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова – Нурай Закиева (работа «Русская Православная Церковь помогла Красной армии победить») и Дарья Мозалева (работа «Молитва. Спаси и сохрани»). Второе место присуждено Софье Ефимовой за работу «Письмо с фронта» (Волосовская ДХШ им. Н.К. Рериха) и Амине Валькович «Перед боевым вылетом. И днем, и ночью приближали Победу» (Лопухинская ДШИ). На третьем месте – работы Яны Полтининой «Архимандрит Псково-Печерского монастыря Алипий (Воронов)» (Тосненская ДШИ) и Карины Гавриловой «Не унывал, держался духом Ленинград» (Лопухинская ДШИ).

В номинации «Роспись по фарфору» было представлено шесть эскизов росписи тарелок, выполненных учениками Лужской ДШИ. Жюри отметило три из них и присудило первое место Анастасии Симановой («Блокадный город»), второе – Юлии Боксан («Блокадная зима»), третье – Екатерине Краковяк («Город-герой Ленинград»).

Все победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками 13 декабря на Рождественских образовательных чтениях в городе Гатчине. В этот же день в епархиальном духовно-просветительском центре им. прот. Иоанна Смолина откроется выставка, на которой будут представлены все участвовавшие в конкурсе работы (кроме отправленных на международный этап конкурса).

По материалам Гатчинской епархии