«Важный день. Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе получил разрешение на ввод. Ленобласть на деле переходит на современную сортировку, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов. Впереди — получение лицензии и старт работ. Мощность нового завода — 320 тысяч тонн переработки отходов в год. Безопасность объекта подтверждена федеральной экологической и главной государственной экспертизами.

Старые полигоны со вводом новых мощностей будем закрывать и рекультивировать. Регион полностью выполняет показатели национального проекта «Экология», — отметил глава региона.

Новый КПО – это автоматический сортировочный комплекс с воздушными, вихревыми, магнитными сепараторами, где предусматривается сортировка ТКО, поступающего как с раздельного сбора, так и не сортированного. Комплекс будет проводить обработку 100% поступивших ТКО с выделением вторсырья.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области