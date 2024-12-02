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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.12.24 13:00 до 15:00

г. Гатчина, район IQ

 

03.11.24 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет д.42.

 

03.12.24 с 09:00 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Вохоново.

 

03.12.24 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.

 

04.12.24 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино,

п. Новинка,

д. Чаща,

п. Чаща,

СНТ «Новинка».

 

05.12.24 10:00 до 16:00 в течении 1 часа

Пудомягское СП:

д. Покровская,

д. Марьино,

СНТ Массив Дачный-5,

КП «Графская Славянка»,

СНТ «Славяночка-3»,

СНТ «Славяночка-2»,

ДНП «Покровская Усадьба».