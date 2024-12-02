Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.12.24 13:00 до 15:00
г. Гатчина, район IQ
03.11.24 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет д.42.
03.12.24 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Вохоново.
03.12.24 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
04.12.24 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино,
п. Новинка,
д. Чаща,
п. Чаща,
СНТ «Новинка».
05.12.24 10:00 до 16:00 в течении 1 часа
Пудомягское СП:
д. Покровская,
д. Марьино,
СНТ Массив Дачный-5,
КП «Графская Славянка»,
СНТ «Славяночка-3»,
СНТ «Славяночка-2»,
ДНП «Покровская Усадьба».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.