Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 декабря

1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным дого-ворам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».