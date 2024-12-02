В Гатчине открылась выставка Анатолия Кучерова

Анатолий Александрович Кучеров родился 7 июля 1936 года в деревне Воронино Ломоносовского района Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны вместе со своей семьей оказался на оккупированной немцами территории, пережил концлагерь... После войны семья Кучеровых поселилась под городом Валдаем, а с 1954 года началась жизнь будущего художника в Гатчине. В том же году он устроился на работу на Гатчинский авиаремонтный завод, где проработал почти всю свою жизнь – до 2012 года.

В 1959 году открылась народная изостудия при городском Доме культуры, и Анатолий Александрович стал одним из первых ее слушателей. Его ответственность, трудолюбие и любовь к искусству сразу же были отмечены педагогами изостудии: Анатолий Кучеров стал старостой студии и оставался им до конца своих дней...

Освоив в народной студии азы живописного мастерства под руководством Николая Есалова, Анатолий Александрович успешно окончил Московский заочный университет искусств. Уже став профессиональным художником, он продолжал учиться сам и помогал учиться другим. Скромный, добрый, спокойный, он стал для студии своего рода гармонизирующим началом, скрепляющим воедино большой и пестрый коллектив.

Анатолий Кучеров не мог ни единого дня прожить без своей студии: он приходил туда, пока хватало сил и здоровья. Студийцы искренне любили и уважали своего Мастера и друга. Он бескорыстно и вдохновенно помогал художникам-любителям не только постичь азы живописи, но и добиться значительных успехов. Уроки Анатолия Александровича всегда были интересны и познавательны, ведь он вкладывал душу и знания в дело, которым занимался. Он был удивительным дипломатом, умеющим объединить разных по способностям и талантам людей в активный творческий союз. Во многом благодаря Анатолию Александровичу народная изостудия сохранилась, став уникальным творческим коллективом Ленобласти.

Анатолий Кучеров писал много и жадно, оставив не только прекрасные работы, но и множество набросков, этюдов. Ему давались все жанры живописи: потрет, сложные многофигурные композиции, исторические сюжеты. Но излюбленным жанром Анатолия Александровича оставался пейзаж. Именно его пейзажи стали самым настоящим признанием в любви к Гатчине: императорской и советской, дворцовой и дачной, городской и деревенской, лесной и полевой, речной и озерной...

В «послужном списке» Анатолия Кучерова – многочисленные художественные выставки самых разных уровней – от местного до международного. Его картины экспонировались в Русском и Этнографическом музеях, в Манеже. Незабываемые работы Кучерова можно увидеть и в Гатчине – в экспозициях музея авиационных двигателей, музея города Гатчины, музея-усадьбы Щербова.

Анатолий Александрович Кучеров ушел из жизни 25 мая 2024 года. Это стало большой потерей не только для тех, кто знал его лично, но и для всей Гатчины. Гостями вернисажа, посвященного его памяти, стали художники, бывшие ученики, друзья и поклонники его таланта.

В роли организаторов выставки в библиотеке им. А.С. Пушкина выступили дочь Анатолия Александровича, заместитель директора по выставочной работе Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге Светлана Зенина и художник Юрий Зенин.

- У меня такое ощущение, будто я сейчас дома, – призналась Светлана Анатольевна. – Рядом с этим искусством я жила и росла. Это предметы из моей жизни, и я впервые вижу их не на стенах моей квартиры, а в качестве экспонатов на выставке. Когда мы отбирали работы, создавали экспозицию, мы, конечно, включали соответствующие профессиональные навыки, выстраивали композицию, искали интересный сюжет. Я рада, что эта выставка состоялась. Надеюсь, она всем доставит большое удовольствие.

Высоко оценил работы Кучерова, представленные на выставке, гатчинский художник Анатолий Засидкевич.

- Все очень реалистично, убедительно и правдиво, - отметил он. – Честное, искреннее отношение и к изображаемому предмету, и к тому, что проходит через душу, через сердце. Светлая память остается об Анатолии Александровиче – и как о человеке, и как о художнике...

- Я знаком был с Анатолием Александровичем давно, хорошо знал и его замечательные работы, - говорит художник Валерий Куклев. - Но такую выставку вижу впервые и удивляюсь, почему он не делал персональных выставок. Наверное, это скромность... Я просто восхищен. Замечательная выставка, великолепные профессиональные работы.

Своими воспоминаниями о любимом учителе и друге поделились участники Гатчинской народной изостудии Надежда Качуровская, Маргарита Фролова, Галина Осипова, Наталья Стельмашук, Надежда Цветкова.

- В студии была невероятно душевная атмосфера, и занятия в ней были настоящей отдушиной для всех нас, – признается Маргарита Фролова. – Очень жаль, что Анатолий Александрович ушел... Но мы продолжаем говорить о нем как о живом. Он живет в своих картинах.

Выставка живописи Анатолия Кучерова открыта в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина до 18 декабря.

Юлия Лысанюк