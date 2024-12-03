День неизвестного солдата в Гатчине

На торжественно-траурной церемонии присутствовали заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия», председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» Ольга Занко, поисковики, представители администрации, депутаты, активисты движения «Волонтеры Победы», молодежный актив Гатчинского дворца молодежи, ветераны и школьники.

День неизвестного солдата в России - скорбная дата в календаре, посвященная памяти людей, которые отдали свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне, и чьи имена так и не удалось установить. В этом году памятный день отмечается в одиннадцатый раз.