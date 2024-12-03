Где в Гатчине отключат отопление 5 декабря?

Забота о старшем поколении и о тех, кто прошел самые сложные периоды истории нашей страны, - залог правильного и патриотического воспитания молодежи. В Ленинградском областном доме-интернате ветеранов войны и труда в Сланцах с самого первого дня его образования идет круглосуточная работа по предоставлению необходимых услуг для достойной жизни подопечных. Об этой важнейшей задаче общества расскажет директор дома-интерната Александр Невский.