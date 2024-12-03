Где в Гатчине отключат отопление 5 декабря?
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 05 декабря 2024г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой, д.7/12, 7б, 11, 13, 13 к.2, 14, 15, 17, 18, 18 к.3, 19/8, 20, 20 к.1, 20 к.2, 22;
ул. Красных Военлетов, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6 к.1, 7, 7а, 9, 9 к.1, 10, 11;
ул. Слепнева, д. 4 к.3, 4 к.4, 10;
ул. Генерала Сандалова, д. 1, д. 1а, 2, 3, 5, 5 к.1;
Бульвар Авиаторов, д. 9.
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