Совет по межнациональным отношениям подвёл итоги года

Открывая встречу, заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова подчеркнула важность деятельности в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и рассказала о новой структуре органов местного самоуправления в Гатчинском округе.

О работе совета, куда входит 41 человек, доложил председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского района Игорь Павлов. В 2024 году было проведено три заседания и одно совместно с Общественной палатой Гатчинского района, на них рассмотрено 22 актуальных вопроса. Как подчеркнул Игорь Павлов, деятельность совета напрямую связана с организаций мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, которые проводятся в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Вниманию участников заседания были представлены презентации всех тематических мероприятий, которые прошли в течение года, включая лучшие творческие проекты поселений и некоммерческих организаций Гатчинского округа. В 2024 году по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики» на муниципальном уровне первое место занял город Гатчина, 2 место – Дружногорское поселение.

Свои творческие проекты представили директор Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» Ольга Федоренкова и заместитель директора Управления культуры и спорта города Коммунара Татьяна Иклюшина. Так, знаковым событием не только для Сиверского поселения, но и для всего района стал фестиваль «Наливное яблочко» - победитель конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского района. А Коммунар поделился опытом проведения творческого проекта «Куклы в народных костюмах». В результате реализации данной идеи получилось 20 кукол в стилизованных народных костюмах десяти наиболее распространенных в Ленинградской области национальностей.

Участников заседания и всех гатчинцев пригласили на традиционные Рождественские образовательные чтения Гатчинской епархии, которые пройдут 13 декабря.

О миграционной ситуации рассказала заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ксения Пирожникова. Сейчас на территории Гатчинского округа официально проживают 682 иностранных гражданина - они имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. Члены совета поинтересовались, помогает ли население выявлять места проживания нелегальных мигрантов, как идет борьба с «резиновыми» квартирами.

В целях противодействия незаконной миграции проводится плановая работа, в том числе рейды, о результатах которых доложила Ксения Пирожникова. С июля 2024 года особое внимание уделено профилактической работе в Верево с участием служб Росгвардии, следственного комитета и других. На состояние оперативной обстановки в этом населенном пункте повлияло строительство жилого комплекса Верево-сити. Здесь проводятся регулярные рейды по предприятиям общественного питания, на автотранспорте, в местах массового скопления мигрантов на строительных объектах.

В 2024 году за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено: за нарушение режима пребывания – 1853 иностранных гражданина, за нарушение принимающей стороной своих обязательств составлено 30 административных протоколов.

Также Ксения Пирожникова рассказала о единой базе мигрантов: она уже создана и хорошо работает.

Ольга Мясникова поблагодарила всех присутствующих за активную и плодотворную работу. По итогам деятельности совета несколько активистов были награждены грамотами. В 2025 году будет утвержден новый состав совета при главе администрации Гатчинского округа по межнациональным отношениям.

Татьяна Можаева