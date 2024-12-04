Гатчинские каратисты в Японии

Российские спортсмены добились отличных результатов. В числе призеров – воспитанники Гатчинского клуба киокушин-каратэ «Канку».

В категории девушек 13–15 лет Анна Квасова заняла 2 место.

Среди ветеранов 45+ бронзовую медаль в абсолютной весовой категории завоевал обладатель черного пояса Виталий Щеглов. Также Виталий прошел дан-тест, по итогам которого ему присвоен второй дан.

Тренер и руководитель клуба «Канку» – Сергей Железнов – также участник чемпионата.

После турнира гатчинцы посетили тренировочный центр в Токио, а также побывали не могиле основателя киокушинкай каратэ-до Масутацу Оямы (27.07.23 – 26.04.94) в храме Гококудзи.