Гатчинские каратисты в Японии
В Кагосиме, в Японии, 17 ноября прошел Восточный чемпионат по каратэ «Дракон 2024» по версии IKO WKK. Он собрал почти тысячу спортсменов из 12 стран мира и 20 префектур Японии.
Рубрики: Спорт
Российские спортсмены добились отличных результатов. В числе призеров – воспитанники Гатчинского клуба киокушин-каратэ «Канку».
В категории девушек 13–15 лет Анна Квасова заняла 2 место.
Среди ветеранов 45+ бронзовую медаль в абсолютной весовой категории завоевал обладатель черного пояса Виталий Щеглов. Также Виталий прошел дан-тест, по итогам которого ему присвоен второй дан.
Тренер и руководитель клуба «Канку» – Сергей Железнов – также участник чемпионата.
После турнира гатчинцы посетили тренировочный центр в Токио, а также побывали не могиле основателя киокушинкай каратэ-до Масутацу Оямы (27.07.23 – 26.04.94) в храме Гококудзи.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.